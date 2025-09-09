تأیید صلاحیت محمد الحلبوسی توسط شورای عالی قضایی عراق

به گزارش کردپرس، هیأت قضایی انتخابات در شورای عالی قضایی، نامزدی محمد الحلبوسی، رئیس حزب «تقدم» را تأیید و شکایت مثنی سامرایی، رئیس ائتلاف «عزم» را رد کرد.

سه هفته پیش، مثنی سامرایی شکایتی علیه نامزدی الحلبوسی به کمیسیون عالی انتخابات ارائه داده بود و او را به فساد و سوءاستفاده از منصب خود برای منافع شخصی متهم کرد که به‌زعم وی، تخطی از قوانین انتخاباتی و اصول پاکدستی بود.

در تصمیم شماره (۲۳۸/ هیأت قضایی انتخابات/ ۲۰۲۵) آمده است که اگرچه شکایت در مهلت قانونی ثبت و پذیرفته شده بود، اما پس از بررسی دقیق مشخص شد تصمیم شماره (۱۴) کمیسیونرها مورخ ۲۵ اوت ۲۰۲۵ با قانون سازگار است.

در حکم نهایی آمده است که الحلبوسی هیچ مشکل قانونی و هیچ ماده‌ی مرتبط با مسائل اخلاقی ندارد و همچنین پرونده‌ای در زمینه فساد مالی و اداری علیه او وجود ندارد؛ بنابراین نامزدی او قانونی است.

همچنین روز دوشنبه، ۸ سپتامبر ۲۰۲۵، هیأت ملی نظارت و عدالت عراق اعلام کرد که روند بررسی سوابق کلیه نامزدهای انتخابات پارلمانی آینده به پایان رسیده است. در مجموع از میان حدود هشت هزار نامزد، ۳۳۵ نفر از رقابت‌ها کنار گذاشته شدند.

محمد الحلبوسی در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳ با حکم دادگاه فدرال از ریاست پارلمان عراق برکنار شد؛ پس از آن‌که یکی از اعضای فهرست انتخاباتی‌اش به نام لیس دلیمی شکایتی قانونی علیه او مطرح کرد و مدعی شد که الحلبوسی از قبل استعفانامه‌های اعضای لیست خود را آماده کرده و امضا گرفته تا هر زمان که خواست، از آن برای برکناری آنان استفاده کند.