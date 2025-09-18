به گزارش کردپرس؛ ششمین جلسه شورای فنی استان روز شنبه ۱۵ شهریور ماه به ریاست طهماسب نجفی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و اعضای شورای فنی برگزار شد.

در این جلسه منوچهر پشنگ، مدیر نظام فنی اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان کرمانشاه عنوان کرد: بر اساس ارزیابی جامع شاخص‌های هشت‌گانه عملکردی که توسط معاونت فنی سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده، شورای فنی استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۳ موفق به کسب رتبه دوم در میان تمامی شوراهای فنی استان‌های کشور شده است.

وی خاطرنشان کرد: کسب رتبه در ۷ شاخص از ۸ شاخص ارزیابی، نمایانگر جایگاه ممتاز استان در سطح کشور است؛ به گونه‌ای که شوراهای فنی ۱۴ استان کشور موفق به کسب رتبه در میان پنج استان برتر نشده‌اند.

دبیر شورای فنی استان کرمانشاه ادامه داد: این موفقیت به عنوان نمادی از تعهد حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری، تلاش مستمر و هم‌افزایی دستگاه‌های عضو شورا در راستای ارتقای کیفیت خدمات فنی و تحقق اهداف توسعه‌ای استان مورد تقدیر معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری قرار گرفت.

پشنگ افزود: ضمنا شورای فنی استان کرمانشاه در شاخص‌های کارگروه نظارت شورای فنی استان در شاخص «تعداد جلسات برگزار شده» رتبه نخست کشور را کسب کرد. علاوه بر این کارگروه پیمان در این شاخص به رتبه دوم «تعداد جلسات برگزارشده» و «تعداد دستورکارهای مطرح شده» نیز موفق به کسب رتبه دوم کشور گردید.

وی ادامه داد: در شاخص‌های «تعداد موارد حل اختلاف بررسی شده» و «تعداد بررسی و پاسخگویی به استعلامات»، استان کرمانشاه در جایگاه پنجم کشور ایستاد که نشان‌دهنده کارآمدی و توانمندی فنی بالای اعضای شورا و کارگروه‌های تخصصی آن است.

دبیر شورای فنی استان ضمن قدردانی از همکاری موثر و همدلی اعضای شورا و کارگروه‌های تخصصی، تاکید کرد: مباحث مطرح شده در جلسات شورا و کارگروه‌ها بر مبنای چارچوب‌های علمی، فنی و تجربیات تخصصی اعضا که از مشاوران و کارشناسان برجسته کشوری هستند، صورت می‌پذیرد.

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی منسجم، تعامل سازنده و تلاش مستمر اعضای شورا و کارگروه‌ها، عامل اصلی دستیابی به این موفقیت بزرگ بوده است که شایسته قدردانی ویژه می‌باشد.

پشنگ ادامه داد: دبیرخانه شورای فنی استان کرمانشاه امیدوار است با استمرار این روند و ارتقای سطح همکاری‌ها، جایگاه خود را در سال‌های آینده ارتقا بخشد.