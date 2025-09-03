دو نیروی امنیتی و یک متهم در دهوک کشته شدند

به گزارش کردپرس، شب گذشته در منطقه شیخان درگیری میان نیروهای امنیتی شیخان و یک متهم مواد مخدر رخ داد. این متهم که سه سال پیش توسط دادگاه‌های قسر و شیخان تحت پیگرد بود، با نیروهای امنیتی مواجه شد.

گزارش‌های سایت خبری خندان حاکی است که شب گذشته نیروهای امنیتی شیخان برای دستگیری متهم وارد عمل شدند، اما در جریان این رویارویی، متهم و نیروهای امنیتی با هم درگیر شدند.

بر اساس اطلاعات موجود، در نتیجه این درگیری و رویارویی، دو نیروی امنیتی و متهم جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر زخمی شدند که وضعیت برخی از آن‌ها وخیم است.

فرماندار شیخان در شبکه‌های اجتماعی گزارش داد که در جریان تلاش برای دستگیری یک متهم مواد مخدر، یک انفجار رخ داده و در نتیجه دو نیروی امنیتی جان خود را از دست داده‌اند.

به نوشتۀ سایت اختصاصی تلویزیون روداو، سردار شیخ یحیا فرماندار شیخان، داستان این حادثه را چنین بازگو کرد: نیروهای امنیتی مدتی متهم را تحت نظر داشتند. شب گذشته اطلاعاتی به دست آن‌ها رسید و در جریان انتقال متهم، نیروهای امنیتی به محل رفتند و منتظر ماندند تا او از مکان مخفی خارج شود. زمانی که متهم بیرون آمد، نیروها تلاش کردند او را بازداشت کنند، اما او به نیروها حمله کرد.

فرماندار شیخان گفت که در این رویارویی دو نیروی امنیتی جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر زخمی شدند و همچنین متهم هنگام اجرای قانون کشته شد.