اولین نمایشگاه تخصصی طلا و جواهر در ارومیه افتتاح شد

به گزارش کردپرس، استاندار آذربایجانغربی در مراسم آغاز بهکار این نمایشگاه با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان در بخشهای مختلف، گفت: این همایش حامل چندین پیام است که پیام اول آن تحقق وجود امنیت این استان در سایه جانفشانی شهداست.
استاندار آذربایجانغربی با یادآور اینکه مردمان این استان از گذشته همواره مهربان، دلسوز و اهل تعامل و زندگی مسالمت آمیز با یکدیگر هستند، تصریح کرد: این همدلی در این ایام و مناسبتهای مختلف خود را نشان داده است. همراهی و همدلی و همکاری اهل سنت و اقلیتهای دینی در برگزاری موکبهای پیاده روی اربعین نمونه بارز آن بود که موجب رضایتمندی زائران شد.
رحمانی مرزهای مشترک آذربایجانغربی با سه کشور همسایه را ظرفیتی طلایی برای استان و فرصتی برای همسایگان دانست و گفت: با تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور، علاقمندیم در حوزه تجاری، اقتصادی، فن آوری و علم و دانش تعامل خود را با کشورهای همسایه توسعه دهیم.
اوا بیان اینکه مصمم هستیم ظرفیتهای استان را فعال کنیم، ادامه داد:با توجه به معادن طلای موجود در استان، ارزیابیهای نشان از وجود بیش از ۱۴۰ تن طلا را در این معادن نشان میدهد.
استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: بیشترین معادن از نظر طلا و مس در این استان اکتشاف شده است و در آینده برنامه اصلی ما این است که سهم خود را در جی دی پی ( درآمد ناخالص داخلی) افزایش دهیم که لازمه آن جذب سرمایه گذار است.
او با تاکید بر این که مصمم هستیم روند حضور سرمایهگذار تسهیل و امنیت و بازدهی سرمایه او تامین و تضمین شود، یادآور شد: در امر سرمایهگذاری زیر ساختهای فیزیکی را متناسب با موضوع آمادهسازی میکنیم.
رحمانی اینوا (نخستین همایش بین المللی سرمایه گذاری در آذربایجان غربی ) را دروازهای برای توسعه صنعتی استان دانست و خاطرنشان کرد: بیشترین تقاضا برای سرمایهگذاری در استان برای معادن طلا و مس است.
نخستین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر، گوهر شنگ، نقره و ماشین الات و صنایع وابسته رر ۶۰ غرفه با حضور نمایندگان ۱۰ استان و کشورهای خارجی همچون ترکیه و عراق در ارومیه گشایش یافت.
این نمایشگاه همه روزه از ساعت ۱۷تا ۲۲شب برای بازدید عموم دایر است.
