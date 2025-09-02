پنج ماه حبس برای شاسوار عبدالواحد، رهبر جنبش نسل نو

به گزارش کردپرس جلسه دادگاه شاسوار عبدالواحد، رهبر جنبش نسل نو، صبح امروز سه‌شنبه (۲ سپتامبر) برگزار شد. در این جلسه، دادگاه پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات، حکم پنج ماه حبس تعزیری را علیه او صادر کرد.

جزئیات اتهامات مطرح‌شده علیه عبدالواحد و واکنش وکلای مدافع یا نزدیکان وی تاکنون به صورت رسمی منتشر نشده است.

شاسوار عبدالواحد از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی و رسانه‌ای اقلیم کردستان است که در سال‌های اخیر به دلیل مواضع انتقادی خود نسبت به ساختار سیاسی حاکم، بارها در مرکز توجهات و مناقشات سیاسی قرار گرفته است.