به گزارش کرد پرس، بهادر اسدی در نشست خبری با تشریح آمار و عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، گفت: در حوزه جرایم، عنوان سرقت ۱۰ درصد کاهش داشته، رانندگی بدون پروانه یک درصد کاهشی بوده و تخریب نیز با ۱۶ درصد کاهش مواجه بوده است؛ در مقابل، توهین ۸ درصد، کلاهبرداری ۱۵ درصد، تحصیل مال از طریق نامشروع ۹ درصد و تهدید ۷ دهم درصد افزایش داشته‌اند و همچنین دعاوی حقوقی از جمله خسارت دادرسی همزمان با خواسته اصلی ۳۶ درصد و احضار از پرداخت هزینه دادرسی ۴۲ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در حوزه طلاق، طلاق توافقی ۷.۷ درصد افزایش داشته و طلاق به درخواست زوجه با رشد ۳۵ درصدی روبرو بوده است؛ صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج ۶۵ درصد و تنفیذ طلاق نیز ۱۹ درصد افزایش داشته‌اند، اما در پرونده‌هایی که منتهی به حکم شده، طلاق توافقی ۲ درصد و طلاق به درخواست زوجه ۲۰ درصد کاهش داشته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان به اقدامات پیشگیرانه در حوزه املاک اشاره کرد و اظهار کرد: با اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دو دوره آموزشی برای ۱۳۷ مشاور املاک استان برگزار شد و ۱۱ واحد متخلف در سنندج پلمب گردید. همچنین تاکنون ۱۸۵۱ بنگاه از مجموع ۳۵۰۰ بنگاه استان به سامانه کارت متصل شده‌اند.

به گفته اسدی، در حوزه احکام جایگزین حبس، جزای نقدی روزانه ۷۵ درصد و الزام به خدمات عمومی رایگان ۴۰ درصد افزایش یافته است و همچنین آزادی مشروط ۴۲ درصد رشد داشته و تعلیق اجرای باقیمانده مجازات با افزایش ۴۵ درصدی همراه بوده است.

وی ادامه داد: در بخش پیشگیری مردمی، ۱۷۵ نفر دیده‌بان پیشگیری در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ جذب شده‌اند که تاکنون ۵۲ گزارش از طریق سامانه سجام دریافت و ۳۷ مورد به دستگاه‌ها ارجاع داده شده است و همچنین طرح «هر مسجدی یک حکمران» با مشارکت نهادهای مردمی و اساتید دانشگاه در دست اجرا است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان با اشاره به اقدامات حوزه زمین، یادآور شد: سامانه واحد زمین که از سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شده، امکان شناسایی تخلفات تغییر کاربری و زمین‌خواری را از طریق تصاویر ماهواره‌ای فراهم کرده است و در سال ۱۴۰۳ ورودی پرونده‌های حوزه زمین ۱۴ درصد کاهش یافته است.

اسدی بیان کرد: در حوزه خانواده و زنان نیز کارگاه‌های ارتقای مهارت ارتباطی برای زوجین متقاضی طلاق برگزار شده و مراکز مهر خانواده در استان در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴، ۴۹۸ ملاقات را ثبت کرده‌اند و همچنین برنامه‌های حمایتی برای زنان آسیب‌پذیر و معلولان در حال اجرا است.

وی گفت: بر اساس رصدهای صورت گرفته، کلاهبرداری به عنوان مهم‌ترین جرم استان در سال ۱۴۰۴ شناسایی و انتخاب شده و برنامه‌های ویژه‌ای برای مقابله با آن در دستور کار قرار دارد.

کاهش برخی جرایم و رشد چشمگیر پرونده‌های حقوقی و خانواده در کردستان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان، از کاهش برخی جرایم و افزایش چشمگیر برخی دیگر از پرونده‌های حقوقی و خانواده در استان خبر داد و افزود: «در مقایسه با سال گذشته، عنوان سرقت ۱۰ درصد کاهش، رانندگی بدون پروانه یک درصد کاهش و تخریب ۱۶ درصد کاهش داشته است و در مقابل، توهین با رشد ۸ درصدی، کلاهبرداری با ۱۵ درصد افزایش، تهدید با ۰.۷ درصد رشد و دعاوی حقوقی با ۳۵ درصد افزایش روبه‌رو بوده است.

اسدی اظهار کرد: پرونده‌های خسارت دادرسی همزمان با خواسته اصلی ۳۶ درصد نسبت به پنج سال گذشته و ۵۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است و همچنین، احضار از پرداخت محکوم‌به ۲۳ درصد و احضار از پرداخت هزینه دادرسی ۴۲ درصد رشد داشته است؛ درخواست صدور اجراییه نسبت به چک و تأمین خواسته ۸۴ درصد افزایش یافته و مطالبه خسارت نیز ۱۱ درصد بیشتر شده است.

وی همچنین به آمار مجازات‌های جایگزین اشاره کرد و ادامه داد: حکم آزادی مشروط ۴۲ درصد، تعلیق اجرای باقیمانده مجازات ۴۵ درصد و جزای نقدی روزانه ۷۵ درصد افزایش یافته است و در مقابل، جزای جایگزین حبس ۲۲ درصد و دوره مراقبت ۱۲ درصد کاهش یافته‌اند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان به موضوع زمین و ساخت‌وسازهای غیرمجاز پرداخت و یادآور شد: «گسامانه واحد زمین که از سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شده، امکان شناسایی تخلفات و زمین‌خواری از طریق تصاویر ماهواره‌ای را فراهم کرده است. با وجود بارگذاری اطلاعات توسط برخی دستگاه‌ها، هنوز بخشی از ادارات به دلیل محرمانگی اطلاعات همکاری کامل نداشته‌اند. ورودی پرونده‌های حوزه زمین در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲، چهارده درصد کاهش داشته و از ۱۸۷۴ پرونده به میزان کمتری رسیده است.

اسدی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از خشونت، بیان کرد: برنامه ملی نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان در مدارس استان پیگیری می‌شود و تاکنون ۲۹ دانش‌آموز در معرض آسیب شناسایی شده و اقدامات حمایتی لازم در حال انجام است.

وی با اشاره به حوزه جرایم اقتصادی، گفت: در زمینه مبارزه با زمین‌خواری، جرایم تجاری و ترک فعل دستگاه‌ها، در صورت عدم همکاری برخی ادارات و رفع نواقص، اعلام جرم ترک فعل در دستور کار قرار خواهد گرفت و کلاهبرداری نیز به‌عنوان جرم شاخص استان در سال ۱۴۰۴ انتخاب شده است.