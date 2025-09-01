به گزارش کردپرس حزب جبهه خلق به رهبری لاهور طالبانی، روز یکشنبه ۳۱ اوت ۲۰۲۵ در بیانیهای از دولت عراق و دولت اقلیم کردستان خواست که «این اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی نیروهای شبهنظامی وابسته به اتحادیه میهنی» را متوقف کنند.
در بیانیه آمده است: «بهویژه رئیس اقلیم کردستان که فرمانده کل نیروهای مسلح است، باید در سریعترین زمان ممکن دستور توقف این اقدامات را صادر کند.»
لاهور طالبانی، پولاد شیخ جنگی(برادر او) و چند چهره نظامی نزدیک به آنان، روز ۲۲ آگوست ۲۰۲۵ در هتل لالهزار سلیمانیه در عملیاتی که چندین نیرو و نهاد امنیتی مختلف در آن مشارکت داشتند، بازداشت شدند.
در خصوص روند دادرسی لاهور طالبانی، حزب جبهه خلق تأکید کرد: «خواستار آنیم که قانون بدون ملاحظات حزبی و شخصی اجرا شود، نه بر اساس منطق شبهنظامی و تمایلات و خصومتهای فردی.»
در همین روز، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، درباره رویداد لالهزار اعلام کرد: «هیچ فرد یا گروه شبهنظامی بالاتر از قانون نیست.»
او همچنین افزود: «از دستگاه قضایی میخواهیم که وظیفه خود را با پایبندی به قانون، عادلانه و شفاف انجام دهد و اطمینان حاصل شود که حقوق همه شهروندان محفوظ است. نباید اجازه داد یک گروه شبهنظامی با سوءاستفاده از قدرت، اراده جمعی برای صلح، وحدت و دموکراسی را نقض کند.»
