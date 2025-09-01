به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در گفت‌وگو با خبرنگاران، گفت: برداشت گندم در استان کردستان همچنان ادامه دارد و به صورت میانگین روزانه ۷۵۵ تُن گندم در استان خریداری می‌شود.

وی اظهار کرد: سال جاری تاکنون ۸۰۰ هزار و ۶۰ تُن گندم به ارزش بیش از ۱۶.۶ همت از کشاورزان استان کردستان خریداری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان افزود: تاکنون بیش از ۱۵.۵ همت از مطالبات گندم‌کاران استان کردستان به حساب آن‌ها واریز شده است که حدود ۹۴ درصد از کل ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان استان را شامل می‌شود.

نقشبندی ادامه داد: سال جاری تاکنون شهرستان بیجار با ۲۰۹ هزار تُن، دیواندره با ۱۴۰ هزار تُن و قروه با ۱۲۹ هزار تُن به ترتیب بیشترین میزان گندم خریداری شده در استان کردستان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی یادآور شد: سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان تمام تلاش خود را برای پرداخت به موقع بهای دسترنج کشاورزان استان به کار خواهد گرفت و امیدواریم بزودی مطالبات باقی‌مانده نیز پرداخت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه ۹۰ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی در استان کردستان مشغول کشت گندم هستند، بیان کرد: در سال زراعی جاری ۶۶۶ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم رفته که ۶۲۵ هزار هکتار آن دیم و ۴۱ هزار هکتار آبی است.