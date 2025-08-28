به گزارش کردپرس، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، انتقاد تندی از کشورهای غربی مطرح کرد و اعلام داشت: «وقتی در برابر دیدگان همه، غزه در حال ویرانی است، چگونه میتوانند سخن از دموکراسی بزنند».
بافل طالبانی در کنفرانس «ائتلاف سوسیالدموکرات کشورهای عربی» گفت: «چطور ممکن است کشورهای اروپایی اجازه دهند این جنایتها امروز در فلسطین روی دهد، در حالی که همزمان دم از دموکراسی میزنند».
او افزود: «دیدگاههای متفاوت در شهر سلیمانیه به شکلی آزادانه مطرح میشوند».
طالبانی تأکید کرد: «جنگها و درگیریها سیمای منطقه را در هم شکستهاند و افراطگرایی و خشونت موجب عقبنشینی از دموکراسی شدهاند».
وی در ادامه کنفرانس تصریح کرد: «ما در کردستان دههها قربانی شدهایم و بیشتر از هر کسی معنای جنگ و تبعیض را میدانیم. مردم این منطقه همیشه تلاش کردهاند امیدوار بمانند و ضروری است که با هم کار کنیم و پیام صلح و برادری را به جهان برسانیم».
او در پایان گفت: «ما باید خود را متحد سازیم؛ تنها حرف کافی نیست، باید عمل هم داشته باشیم».
