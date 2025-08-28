۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۷

بافل طالبانی: غرب در حالی از دموکراسی می‌گوید که غزه ویران می‌شود

سرویس عراق و اقلیم کردستان- بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در کنفرانس «ائتلاف سوسیال‌دموکرات کشورهای عربی» با انتقاد تند از کشورهای غربی تأکید کرد که همزمانی سخن گفتن از دموکراسی با چشم‌پوشی از جنایت‌های جاری در فلسطین، تناقضی آشکار است. او همچنین بر لزوم اتحاد، عمل‌گرایی و رساندن پیام صلح و برادری از کردستان به جهان تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، انتقاد تندی از کشورهای غربی مطرح کرد و اعلام داشت: «وقتی در برابر دیدگان همه، غزه در حال ویرانی است، چگونه می‌توانند سخن از دموکراسی بزنند».

بافل طالبانی در کنفرانس «ائتلاف سوسیال‌دموکرات کشورهای عربی» گفت: «چطور ممکن است کشورهای اروپایی اجازه دهند این جنایت‌ها امروز در فلسطین روی دهد، در حالی که همزمان دم از دموکراسی می‌زنند».

او افزود: «دیدگاه‌های متفاوت در شهر سلیمانیه به شکلی آزادانه مطرح می‌شوند».

طالبانی تأکید کرد: «جنگ‌ها و درگیری‌ها سیمای منطقه را در هم شکسته‌اند و افراط‌گرایی و خشونت موجب عقب‌نشینی از دموکراسی شده‌اند».

وی در ادامه کنفرانس تصریح کرد: «ما در کردستان دهه‌ها قربانی شده‌ایم و بیشتر از هر کسی معنای جنگ و تبعیض را می‌دانیم. مردم این منطقه همیشه تلاش کرده‌اند امیدوار بمانند و ضروری است که با هم کار کنیم و پیام صلح و برادری را به جهان برسانیم».

او در پایان گفت: «ما باید خود را متحد سازیم؛ تنها حرف کافی نیست، باید عمل هم داشته باشیم».

