افتتاح واحد تولیدی برش مقاطع فولادی در مریوان

به گزارش کرد پرس، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان از افتتاح یک واحد تولیدی برش مقاطع فولادی در شهرستان مریوان خبر داد و گفت: این واحد تولیدی که در سال ۱۴۰۱ مجوز تأسیس خود را از سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده بود، پس از طی مراحل اجرایی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به بهرهبرداری رسید.
محمدبختیار خلیقی افزود: این واحد صنعتی با ظرفیت تولید سالانه دو هزار تن برش مقاطع فولادی در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۹۴۰ مترمربع و با یکهزار متر زیربنا آغاز به کار کرده است.
وی با اشاره به اشتغالزایی این طرح، اظهار کرد: با راهاندازی این واحد، برای هشت نفر به صورت مستقیم و برای ۱۰ نفر به شکل غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد شده است.
مدیرکل صمت کردستان سرمایهگذاری انجامشده در این واحد را ۶۵ میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: این پروژه بدون دریافت هیچگونه تسهیلات بانکی به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
خلیقی یادآور شد: با توجه به برنامههای توسعهای این واحد صنعتی، در فاز دوم و بهویژه در زمینه خرید ماشینآلات، حمایتهای لازم از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد شد.
