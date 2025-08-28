افتتاح واحد تولیدی برش مقاطع فولادی در مریوان

به گزارش کرد پرس، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان از افتتاح یک واحد تولیدی برش مقاطع فولادی در شهرستان مریوان خبر داد و گفت: این واحد تولیدی که در سال ۱۴۰۱ مجوز تأسیس خود را از سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده بود، پس از طی مراحل اجرایی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری رسید.

محمدبختیار خلیقی افزود: این واحد صنعتی با ظرفیت تولید سالانه دو هزار تن برش مقاطع فولادی در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۹۴۰ مترمربع و با یک‌هزار متر زیربنا آغاز به کار کرده است.

وی با اشاره به اشتغال‌زایی این طرح، اظهار کرد: با راه‌اندازی این واحد، برای هشت نفر به صورت مستقیم و برای ۱۰ نفر به شکل غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد شده است.

مدیرکل صمت کردستان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این واحد را ۶۵ میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: این پروژه بدون دریافت هیچ‌گونه تسهیلات بانکی به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

خلیقی یادآور شد: با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای این واحد صنعتی، در فاز دوم و به‌ویژه در زمینه خرید ماشین‌آلات، حمایت‌های لازم از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد شد.