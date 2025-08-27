سازمان حقوق بشر اسامی برخی از نیروهای «عقرب» وابسته به لاهور طالبانی را منتشر کرد

به گزارش کردپرس روز چهارشنبه ۲۷ آگوست ۲۰۲۵ سازمان حقوق بشر نام تعدادی از اعضای «نیروی عقرب» وابسته به لاهور طالبانی را منتشر کرده و اعلام نموده است که خانوادههای آنان میتوانند فردا صبح به دیدارشان بروند.
این سازمان میگوید نام شماری از کسانی که همراه با نیروی «عقرب» تاکنون سرنوشتشان نامعلوم بوده به آنها تحویل داده شده و اکنون همراه با دستگاه امنیتی (آسایش) سلیمانیه تحت پیگیری قرار دارند. بنابراین خانوادههای این افراد میتوانند فردا ساعت ۱۰:۰۰ صبح به آسایش مراجعه کرده و فرزندانشان را ملاقات کنند.
اسامی این افراد به شرح زیر است:
-
گرمیان محمد امین
-
سوران عثمان
-
سامان حمەصالح
-
گیلان نریمان عزیز
-
شهرام محسن محمد
-
زانا کریم
-
بابان احمد
-
هاوکار محمد امین
-
حلمت خدر محمود
-
صابر محمد جواهر
-
کارزان محمد خدر
-
ادریس حامد نسرالدین
-
محمد حامد نسرالدین
-
محمد جبار محمد
-
هاوکار عبدالکریم عثمان
