بغداد: پرداخت حقوق ژوئن کارکنان اقلیم کردستان مشروط به تحویل دادن درآمد داخلی است

به گزارش کردپرس هیأت وزرا عراق در جلسه روز سەشنبە ۲۶ آگوست ۲۰۲۵ درباره پرداخت حقوق کارکنان اقلیم کردستان تصمیم‌گیری کرد.

به نوشتۀ سایت خبری خندان بر اساس این تصمیم، حقوق ماه ژوئن (۶) کارمندان اقلیم، در صورتی پرداخت خواهد شد که دولت اقلیم کردستان مبلغ ۱۲۰ میلیارد دینار از درآمدهای غیرنفتی ماه ژوئن را به خزانه مرکزی کشور تحویل دهد.

این تصمیم در راستای هماهنگی مالی میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان اتخاذ شده و تأکید بر شفافیت و مسئولیت‌پذیری مالی در استفاده از منابع عمومی دارد.

مقامات عراق اعلام کردند که این اقدام به حفظ ثبات اقتصادی و تأمین به‌موقع حقوق کارکنان در سراسر کشور کمک خواهد کرد.

بر اساس قوانین جاری، دولت اقلیم کردستان موظف است بخشی از درآمدهای غیرنفتی خود را به خزانه مرکزی منتقل کند تا امکان پرداخت حقوق و بودجه سایر بخش‌ها فراهم شود.