هشدار ناظران و مسئولان نزدیک به حزب دمکرات دربارۀ فروپاشی روند سیاسی عراق

به گزارش کردپرس خالد خلیل، نماینده پیشین پارلمان از حزب دمکرات کردستان و تحلیلگر سیاسی، در یادداشتی در پلتفرم ایکس نوشت: «وقتی پایههای بنیادین روند سیاسی در کشوری فرو میریزد، فروپاشی امری اجتنابناپذیر خواهد بود.»
او همچنین افزود: «نبود مشروعیت، دولت را ضعیف میکند و باعث میشود که دیگر نماینده ارادۀ مردم نباشد. سوءمدیریت، توانایی دولت در انجام وظایف اصلی و حفاظت از شهروندان را از بین میبرد، در حالی که وجود یک دولت موازی تهدیدی مستقیم برای حاکمیت تصمیمگیری و وحدت نهادها ایجاد میکند.»
او اشاره کرد: «وقتی این عوامل در کنار هم قرار میگیرند، روند سیاسی به حرکتی بیمحتوا تبدیل میشود که نمیتواند در برابر فشار بحرانها مقاومت کند و هم از سوی جامعه داخلی و هم از طرف جامعه بینالمللی رد خواهد شد.»
از سوی دیگر، مجید شنگالی، نماینده حزب دمکرات، یادآور شد: «سیستم سیاسی سختترین و پیچیدهترین روزهای خود را تجربه میکند و اگر رهبران حاکم وضعیت را اصلاح نکنند، پایان آن قطعی خواهد بود.»
او همچنین تأکید کرد: «موضوعها به مرحلهای بسیار پیچیده رسیدهاند، بهگونهای که حتی میتواند مانعی برای مهمترین اصلی باشد که نظام سیاسی تاکنون به آن پایبند بوده است؛ یعنی برگزاری انتخابات در موعد مقرر قانونی. این جدای از بحران عمیق منطقهای است که سوریه، لبنان و جنگ ایران و اسرائیل را نیز در بر گرفته است.»
