آیا بافل طالبانی روابط خود را با حزب دمکرات کردستان تعلیق کرد؟

به گزارش کردپرس خبرگزاری شارپرس نوشته است: بر اساس اطلاعاتی که به‌طور اختصاصی در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته و از یک منبع در داخل اتحادیه میهنی نقل شده، بافل طالبانی به‌شدت از حزب دمکرات کردستان ناراضی است و باور دارد که این حزب در رویدادهای اخیر سلیمانیه نقش داشته است؛ از جمله تلاش برای ترور شخص بافل طالبانی.

گزارش‌های شارپرس می‌افزایند که خشم بافل طالبانی به این دلیل است که «اژی امین» رئیس پیشین دستگاه اطلاعاتی اتحادیه میهنی ــ که هم‌اکنون در اربیل به حزب دمکرات کردستان نزدیک است ــ به‌زعم بافل طالبانی، از سوی حزب دمکرات علیه اتحادیه میهنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منبع شارپرس همچنین فاش کرده که نارضایتی اتحادیه به این خاطر است که حزب دمکرات کردستان به «اژی امین» اجازه داده آزادانه فعالیت کند و حتی به پرونده‌های کلانی در منطقه سلیمانیه دست ببرد، از جمله ترور بافل طالبانی و تلاش برای انجام دادن «کودتا».

بافل طالبانی از حزب دمکرات خواسته است پرونده «اژی امین» بسته شود و نقش او در این مسائل پایان یابد.

به گفته منبع اتحادیه میهنی، این حزب تمامی روابط رسمی خود را با حزب دمکرات کردستان قطع کرده و اکنون روابط میان دو طرف در بدترین وضعیت قرار دارد.

انتشار این اخبار در حالی است کە سعدی احمد پیرە عضو دفتر سیاسی اتحادیۀ میهنی کردستان بە خبرگزاری روداو گفتە است کە نشست دفتر سیاسی بە ریاست بافل طالبانی امروز برگزار خواهد شد اما دربارۀ موضوع نشست توضیحی نداد.