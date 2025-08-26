دولت برای ارتقای توسعه و اشتغال پایدار در آذربایجان غربی برنامه ویژه دارد

به گزارش کردپرس، عبدالکریم حسینزاده صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه سفر دو روزه خود به آذربایجانغربی افزود: براساس تقسیمکار انجام شده، پروژههای به سرانجام رسیده دولت در شهرستانهای مختلف استان طی هفته دولت افتتاح خواهد شد.
او همچنین با اشاره به اینکه زادگاهش این استان است، خاطرنشان کرد: طی هفتههای آینده مجدداً به آذربایجانغربی سفر خواهد کرد تا بهصورت میدانی از تمام شهرستانها بازدید کرده و در جلسات شورای اداری، مسائل حوزههای مختلف را بررسی کند.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به پایین بودن درصد بهرهمندی مردم استان در برخی شاخصها نیز اشاره کرده و افزود: این شاخصها در قالب یک برنامهریزی سهساله و با برشهای یکساله ارتقاء خواهد یافت.
حسینزاده همچنین ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و کمبرخوردار را از دیگر اولویتهای دولت دانسته و اضافه کرد: ظرفیتهای این معاونت چه در حوزه تسهیلات و چه در اعتبارات توانمندسازی، بهطور ویژه در آذربایجانغربی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
او در ادامه با اشاره به وضعیت نامطلوب برخی شهرستانها در ردهبندی توسعهیافتگی کشور، افزود: دولت برای مناطقی همچون تکاب، چالدران و سایر شهرستانهای کمبرخوردار برنامههای ویژهای در نظر گرفته است.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در پایان اظهار داشت: حق توسعه و زندگی شایسته برای مردم این شهرستانها باید در مقام عمل و اجرا محقق شود.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در این سفر که به مناسبت هفته دولت انجام شده، چندین پروژه عمرانی، زیرساختی، صنعتی و گردشگری آذربایجانغربی را افتتاح خواهد کرد.
افتتاح گازرسانی به ۲۰ روستا، افتتاح یک هزار واحد مسکن روستایی، افتتاح راه روستایی، افتتاح ۱۳ واحد روستایی، بازدید از مجتمع فرهنگی نقده، افتتاح قطعه ۲ محور نقده - پیرانشهر، افتتاح واحد کارتنسازی، افتتاح واحد کامپوزیت، افتتاح مرکز جامع سلامت، برگزاری شورای معاونین و مدیران مرتبط حوزه روستایی، افتتاح ۱۲۳ پروژه عمران روستایی، افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه و شرکت در مجمع خیرین مدرسهساز استان، از جمله اهداف این سفر اعلام شده است/.
