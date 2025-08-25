بارزانی: عراق باید بسیار بیشتر از این نسبت به شهروندان ایزدی خود احساس مسئولیت داشته باشد

بە گزارش کردپرس نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان در کنفرانس نسل کشی ایردیها کە در دانشگاە کردستان اربیل برگزار شد گفت: پس از ۱۱ سال از فاجعۀ نسلکشی ایزدیها، نزدیک به نیمی از آنان هنوز در اردوگاهها زندگی میکنند. او تأکید کرد: «عراق باید بسیار بیشتر از این نسبت به شهروندان ایزدی خود احساس مسئولیت داشته باشد.»
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، اعلام کرد: «تحقق عدالت برای ایزدیها تنها با مجازات عاملان و مرتکبان نسلکشی محقق نمیشود، بلکه باید بازسازی و تلاش جدی برای احیای همۀ ابعاد زندگی ایزدیها صورت گیرد. باید به آنان اطمینان داده شود که بار دیگر با چنین فاجعهای روبهرو نخواهند شد.»
او در کنفرانس نسلکشی ایزدیها در دانشگاه کردستان ـ اربیل گفت: «امروز سادهترین حق ایزدیها این است که در مناطق خود از آرامش و امنیت برخوردار باشند و بتوانند بازگردند. باید امکانات، زیرساخت عمرانی و خدماتی فراهم شود تا آنان بتوانند به خانه و سرزمین خود بازگردند و زندگی نوینی را آغاز کنند.»
بارزانی همچنین خواستار اجرای توافق میان اربیل و بغداد شد و گفت: «ضروری است توافق میان دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق برای عادیسازی وضعیت شنگال و مناطق اطراف آن اجرا شود. ایزدیها و مناطقشان نباید قربانی نیروهای غیرقانونی و کشمکشهای سیاست منطقهای شوند.»
داعش در سال ۲۰۱۴ بخشهای بزرگی از سوریه و عراق را تصرف کرد. در سوم آگوست آن سال حملۀ خونینی به شنگال و اطراف آن انجام داد، مردان و پسران ایزدی را کشت و زنان و کودکان را ربود.
براساس تازهترین آمار دفتر نجات ربودهشدگان ایزدی وابسته به دفتر نچیروان بارزانی، از مجموع ۶٬۴۱۷ ربودهشده، تاکنون ۳٬۵۸۸ نفر آزاد شدهاند.
نچیروان بارزانی در کنفرانس یادآور شد: «اقلیم کردستان از نخستین ساعات این فاجعه، بهعنوان وظیفهای ملی و انسانی، از صدها هزار ایزدی استقبال کرد. صدها پیشمرگه به فرماندهی "رئیس مسعود بارزانی" با جان و خون خود برای دفاع از ایزدیها و آزادسازی شنگال فداکاری کردند. ما با این فاجعه بهعنوان مسئلۀ کردستان برخورد کردیم، زیرا ایزدیها بخش اصیل پیکرۀ کردستاناند.»
او بر نقش علمی و دانشگاهی کنفرانس تأکید کرد و گفت: «این کار بسیار مهم و ضروری است، بهویژه زمانی که متخصصان و پژوهشگران از مراکز علمی و دانشگاهی جهان در آن دیدگاهها و تحقیقات خود را ارائه میدهند. چنین پژوهشهایی در ابعاد تاریخی، سیاسی، حقوقی و روانیِ نسلکشی ایزدیها به منبعی مهم برای امروز و آینده تبدیل میشود.»
بارزانی با اشاره به کودک ایزدی ۱۱ سالهای که تمام عمر خود را در شرایط دشوار اردوگاهها سپری کرده، گفت: «هنوز امید واقعی برای تغییر بنیادین در وضعیت و زندگی ایزدیها وجود ندارد. آینده آنان نامعلوم است و نمیتوانند با امید به آینده بنگرند.»
او افزود: «پیش از هر چیز باید اعتماد و امید به ایزدیها بازگردانده شود تا بتوانند بر ویرانههای گذشته زندگی تازهای بسازند. این امکانپذیر نیست مگر آنکه عدالت برای آنان تحقق یابد.»
به گفتۀ بارزانی: «امروز، سادهترین حق ایزدیها داشتن آرامش، امنیت و خدمات در مناطقشان است تا بتوانند بازگردند و زندگی نوین آغاز کنند. باید توافق اربیل و بغداد دربارۀ شنگال اجرا شود تا ایزدیها دیگر قربانی دخالت نیروهای غیرقانونی نشوند.»
او تأکید کرد: «اقلیم کردستان همواره آماده است با دولت فدرال عراق برای ارائۀ هرگونه کمک لازم به جامعۀ ایزدی همکاری کند. همچنین باید از تنوع فرهنگی و همزیستی عراق حفاظت شود. این ثروت کشور است، نه عامل تهدید.»
بارزانی در پایان گفت: «ما تا نجات آخرین ربودهشده ایزدی و تا زمانی که کشتار ایزدیها در سطح بینالمللی به رسمیت شناخته شود، به تلاشهای خود ادامه میدهیم. عدالت باید برقرار شود، عاملان مجازات شوند و کمکهای مادی و روانی برای درمان زخمها و عبور از آسیبهای روحی در اختیار ایزدیها قرار گیرد.»
