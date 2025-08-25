پیام خورشید هرکی به بافل طالبانی: مشکل خودتان را به ما نسبت ندهید

به گزارش کردپس روز یکشنبه ۲۴ آگوست ۲۰۲۵، خورشید هرکی در گفت‌وگو با کردستان۲۴ اعلام کرد: «پیام من به بافل طالبانی این است که مشکل ما یک مشکل اجتماعی بود نه سیاسی. همچنین مسئله ما بر سر زمین و دارایی بود، بنابراین از رئیس اتحادیه میهنی می‌خواهم که مشکل خودشان را به ما نسبت ندهند.»

این شخصیت ایل هرکی گفت: «دیپلماسی "رئیس بارزانی" (مسعود بارزانی)، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم، و مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کردستان، باعث شده است مشکلات اقلیم در سریع‌ترین زمان حل شود. مشکل ما نیز در حال رفتن به سمت حل‌وفصل است.»

او افزود: «۷۵ درصد از مردم ایل هرکی در صفوف حزب دمکرات کردستان هستند، چون حزب دمکرات همیشه ثابت کرده که نیروی اول در اقلیم است.»

هرکی تأکید کرد: «هر تصمیمی که «رئیس بارزانی» (مسعود بارزانی) بگیرد، ما آماده پایبندی و اجرای آن هستیم. همچنین امیدوارم «رئیس بارزانی» مشکل سلیمانیه را نیز هرچه سریع‌تر حل کند.»

او درباره مسعود بارزانی همچنین گفت: «رئیس بارزانی مرجع عالی اقلیم کردستان است. من پیشمرگه جناب رئیس هستم و همچنان بر مسیر و برنامه ایشان پایبند می‌مانم.»

در شامگاه پنجشنبه ۲۱ آگوست ۲۰۲۵، نیرویی گسترده از اتحادیه میهنی متشکل از کماندو، آسایش (نیروهای امنیتی) و ضدترور به سوی محله «لاله‌زار» محل سکونت لاهور طالبانی، رهبر جبهه خلق، اعزام شده و آن منطقه را محاصره کردند.

بامداد جمعه ۲۲ آگوست ۲۰۲۵، درگیری و تبادل آتش میان نیروهای اتحادیه میهنی و نیروهای وفادار به لاهور طالبانی رخ داد. این رویارویی مسلحانه چندین ساعت ادامه یافت و در نتیجه سه عضو اتحادیه میهنی کشته و ۱۹ نفر دیگر زخمی شدند. همچنین لاهور طالبانی و برادرش پولاد بازداشت شدند.