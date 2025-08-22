به گزارش کردپرس سفارت ایالات متحده در بغداد و نمایندگی این کشور در عراق با انتشار بیانیەای اعلام کرد که تحولات اخیر سلیمانیه را با دقت تحت نظر دارد.
در این بیانیه تأکید شده است: «هرگونه اقدام خشونتآمیز که سلامت و امنیت عمومی را به خطر بیندازد، محکوم است.»
سفارت همچنین از تمامی طرفها خواست تا خویشتنداری نشان دهند و از گسترش خشونت خودداری کنند.
این موضعگیری در حالی صورت میگیرد که سلیمانیه طی ساعات گذشته شاهد درگیریهای ناخواستهای بوده است که نگرانی نهادهای داخلی و بینالمللی را برانگیخته است.
