سرویس عراق و اقلیم کردستان- سفارت ایالات متحده در بغداد با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تحولات سلیمانیه را از نزدیک دنبال می‌کند و هرگونه اقدام خشونت‌آمیز تهدیدکننده سلامت و امنیت عمومی را محکوم دانست.