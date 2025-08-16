به گزارش کردپرس، محمد علی تمیم، از رهبران حزب تقدم، در صفحه فیس‌بوک خود بیانیەای منتشر کرد و نوشت:«یکی از اعضای شورای استان کرکوک از اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرده که هیچ پایه‌ای برای تغییر پست‌ها در کرکوک وجود ندارد. ما تأکید می‌کنیم که توافق‌نامه‌ای که به امضا رسیده، بر این موضوع صراحت دارد و مطمئن هستیم آن عضو شورا یا این توافق‌نامه را ندیده یا حقیقت‌ها را نادیده گرفته است.»

این عضو حزب تقدم که معاون نخست‌وزیر و وزیر برنامه‌ریزی عراق نیز هست، گفت: «توافق‌نامه از سوی رئیس حزبمان (احمد فاتیح) با بافل طالبانی به امضا رسیده و در آن ذکر شده است که پست‌های اصلی میان بخش های جمعیتی مختلف کرکوک به صورت دوره‌ای جابه‌جا شوند. دوباره تأکید می‌کنیم که دوره کاری جناب ربیوار طه، استاندار کرکوک از سهمیه اتحادیه میهنی، طبق این توافق‌نامه در شامگاه ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ پایان خواهد یافت.»

دکتر احمد کرکوکی، عضو فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در شورای استان کرکوک، پیشتر گفته بود: «سفر محمد حلبوسی به کرکوک برای دعوت به انتخابات بود، او به دلیل فشار افکار عمومی هم درباره آن صحبت کرد. اما هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد توافقی با اتحادیه میهنی کردستان شده باشد که پس از دو سال پست استانداری کرکوک به عرب‌ها واگذار شود.»

در همین باره عضو حزب تقدم افزود: «توافق‌نامه برای تمام طرف‌هایی که در دولت محلی کرکوک مشارکت داشته‌اند روشن و آشکار است، حتی آنانی که مشارکت نکرده‌اند، از جزئیات آن مطلع هستند.»

محمد علی تمیم همچنین تأکید کرد: «ما در این زمینه نیازی به چانه‌زنی سیاسی و تفسیر و تأویل نداریم، این توافقی است که از سوی نیروهای سیاسی مشارکت‌کننده در روند سیاسی ضمانت شده است.»

هر یک از زاهیر انور عاصی و رعد صالح، دو عضو شورای استان کرکوک، بیانیه‌ای منتشر کرده و گفتەاند که توافق وجود دارد و «مهم‌ترین بندهای آن، چرخشی بودن پست استانداری میان کردها، عرب‌ها و ترکمان‌ها، و همچنین آزادی عرب‌های بازداشت‌شده در زندان‌های اقلیم کردستان است.»

این دو عضو شورای استان کرکوک، که وابسته به حزب تقدم محمد حلبوسی هستند، همچنین گفتند: احمد کرکوکی خود از کسانی بوده که درباره توافق شراکت سیاسی برای تشکیل دولت محلی کرکوک مذاکره کرده و افزودند: «باید به خواست عمومی پایبند بود.»

در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴، بدون مشارکت حزب دمکرات کردستان، جبهه ترکمانی و بخشی از عرب‌ها در جلسه‌ای در هتل رشید بغداد، استاندار و رئیس شورای استان کرکوک انتخاب شدند.

اعضای عربی که در آن جلسه حضور داشتند عبارت بودند از: رعد صالح، محمد حافظ و زاهیر عاصی.

در نشست بغداد، ربیوار طه به عنوان استاندار و محمد حافظ به عنوان رئیس شورای استان کرکوک انتخاب شدند.