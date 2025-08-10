فرمانده سپاه کردستان: قدرت رسانه ای در جنگ 12 روزه تعیین کننده بود

به گزارش کردپرس، سردار جمشید رضایی ذدشمنان با طراحی سناریوی ترور فرماندهان و نخبگان علمی و آغاز حمله ناجوانمردانه، به دنبال فروپاشی پیوند فرماندهی تسلیم مردم ایران و تغییر نظام بودند، اما با تدابیر رهبری و ایستادگی ملت ناکام ماندند.

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، فرمانده سپاه کردستان صبح امروز در مراسمی به مناسبت روز خبرنگار، با اشاره به شرایط حساس کشور در جریان مذاکرات هسته‌ای، اظهار داشت: افکار عمومی را به سمتی بردند که جمهوری اسلامی ایران باید پای میز مذاکره بیاید و موضوعات موشکی، منطقه‌ای و هسته‌ای را بررسی کند در حالی که ما تنها در موضوع هسته‌ای به‌صورت غیرمستقیم با آمریکا مذاکره می‌کردیم.

وی ادامه داد: در ۲۳ خردادماه دشمنان با یک حمله ناجوانمردانه پس از نماز صبح کشور را هدف قرار دادند که منجر به شهادت فرماندهان، دانشمندان هسته‌ای و مردم بی‌گناه شد هدف آن‌ها این بود که ظرف دو تا سه روز، با ترور فرماندهان تصمیم‌گیر، پیوند فرماندهی را از هم بپاشند و در گام نخست، مردم ایران را تسلیم کنند. این جنگ در اصل، جنگ اراده‌ها بود.

فرمانده سپاه افزود: دشمن در مرحله بعد به دنبال تغییر نظام و هدف قراردادن مراکز هسته‌ای، نظامی و قدرت دفاعی موشکی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ترور فرماندهان رده‌های دوم و سوم بود تا با ایجاد نافرمانی مدنی و اغتشاش، شکاف بین مردم و حاکمیت ایجاد کند.»

رضایی با تأکید بر اینکه این نبرد، جنگی ترکیبی و نابرابر بود، تصریح کرد: تمام فناوری‌های پیشرفته دنیا، از جمله آمریکا و اروپا در این جنگ به کار گرفته شد.

به گفته وی، این تنها یک جنگ نظامی نبود بلکه ترکیبی از جنگ نرم، شناختی، متعارف و نظامی بود حتی مزدورانی در داخل کشور آموزش دیده بودند تا در حین نبرد با ایجاد ناامنی و مزاحمت برای نیروهای رزمنده به‌ویژه در نیروی هوافضا، در پرتاب موشک‌ها اختلال ایجاد کنند.

فرمانده سپاه کردستان در ادامه سخنان خود با اشاره به روزهای آغازین جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: کمتر از ۱۲ ساعت بعد، با هدایت مقام معظم رهبری موشک‌های جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری به سوی سرزمین‌های اشغالی شلیک شد در ابتدا از موشک‌های قدیمی‌تر استفاده شد که بخشی از آن‌ها به اهداف اصابت کرد و بخشی رهگیری شد اما هر لحظه که از جنگ می‌گذشت اقتدار جمهوری اسلامی بیشتر و ضعف رژیم صهیونیستی آشکارتر می‌شد.

وی ادامه داد: در روزهای پایانی دشمن خود پیشنهاد آتش‌بس داد و حتی دست کمک به سمت آمریکا دراز کرد آمریکا نیز برای پنهان کردن شکست قطعی رژیم صهیونیستی وارد عمل شد اما تصور نمی‌کرد که جمهوری اسلامی پاسخی کوبنده و دندان‌شکن بدهد این آتش‌بس با پذیرش جمهوری اسلامی و پس از ناکامی کامل دشمن محقق شد.

رضایی افزود: در این جنگ برای همه جهان ثابت شد که نمی‌توان به آمریکایی‌ها اعتماد کرد پیروزی در این نبرد دستاوردهای ارزشمندی داشت که حتی دشمنان ما هم به آن فکر نمی‌کردند مهم‌ترین دستاورد وحدت و انسجام ملی بی‌سابقه در طول بیش از چهار دهه انقلاب اسلامی بود کسانی که پیش‌تر زاویه و انتقاد داشتند، این بار به نفع نظام موضع گرفتند که این لطف خدا و برکت خون شهدا بود.

فرمانده سپاه کردستان دومین دستاورد را افزایش اعتماد مردم به اقتدار نظام و قدرت موشکی جمهوری اسلامی و سومین را محبوبیت بیشتر مقام معظم رهبری در ایران، جهان اسلام و حتی میان ملت‌های دیگر دانست. وی گفت: این جنگ همچنین باعث شد به برخی ضعف‌ها و کاستی‌ها در نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی پی ببریم که برای رفع آن‌ها اقدام شده است.

سردار رضایی با تاکید بر نقش مهم رسانه‌ها خاطرنشان کرد: قدرت رسانه حتی پیش از شروع جنگ نظامی می‌تواند تعیین‌کننده باشد شما خبرنگاران به عنوان طلایه‌داران حقیقت پل ارتباطی بین مردم و مسئولان و فریاد مظلومان هستید در فلسطین و غزه همان‌قدر که مردم چشم به کمک نظامی دارند حتی بیشتر از آن به حمایت رسانه‌ای امیدوارند تا مظلومیت‌شان به گوش جهانیان برسد و وجدان‌های خفته بیدار شود.

وی نقش اصحاب رسانه را در طول انقلاب و جنگ‌های مختلف بی‌بدیل دانست و گفت: خبرنگاران هم‌سنگ رزمندگان در میدان نبرد عمل کرده‌اند و صدای مردم مظلوم را به جهان رسانده‌اند.

خبرنگاران صدای حقیقت و پیشگامان جهاد تبیین‌اند

مسئول نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان هم در این جلسه گفت: خبرنگاران متعهد باید با صراحت، صداقت و شجاعت در خط مقدم مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن ایستاده و صدای حقیقت را به گوش جامعه و جهانیان برسانند.

حجت‌الاسلام طه توکلی با بیان اینکه خبرنگاران باید به صدای حقیقت تبدیل شوند، افزود: بیان واقعیت‌ها با شناخت، آگاهی و رعایت ضرورت‌ها اصلی‌ترین شرط اثرگذاری رسانه است چرا که هر واقعیتی لزوماً حقیقت نیست و خبرنگار باید ابعاد پیدا و پنهان حوادث را برای جامعه تبیین کند.

توکلی، جهاد تبیین را نخستین وظیفه رسانه‌های انقلابی دانست و تصریح کرد: دشمن در جنگ ۱۲ روزه اخیر علیه جبهه مقاومت با دو راهبرد «تسلیم» و «تغییر» به میدان آمد اما با حضور ملت‌های انقلابی و روشنگری رسانه‌های متعهد، همه محاسباتش بر هم خورد.

مسئول نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کردستان با تأکید بر ضرورت مقابله هوشمندانه با جنگ رسانه‌ای دشمن، گفت: رسانه‌های همسو با انقلاب باید به تقویت اراده‌ها، روحیه خودباوری، امید و انسجام ملی کمک کنند و با روایت درست اجازه تحریف دستاوردها و حقایق را ندهند.

وی با اشاره به نقش پیام‌رسانی حضرت زینب(س) پس از واقعه عاشورا، خاطرنشان کرد: اگر آن روشنگری‌ها نبود حقیقت کربلا در همان کربلا باقی می‌ماند امروز نیز خبرنگاران باید همان نقش را در انعکاس مقاومت ملت‌ها ایفا کنند.

توکلی در پایان با بیان اینکه صداقت، صراحت، شجاعت و مهارت از الزامات کار رسانه‌ای است، گفت: در برابر غول رسانه‌ای دشمن باید با یک روایت واحد همبستگی و وحدت رسانه‌ای ایجاد کنیم تا گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه جهانی غالب شود.

رونمایی از پوستر یازدهمین جشنواره استانی ابوذر در سنندج

سجاد عرفانی نیز در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دوازده شهید خبرنگار در دوران دفاع مقدس و شهدای رسانه، با اشاره به اهمیت جایگاه خبرنگاران و رسانه‌ها گفت: حضور فرمانده محترم سپاه بیت‌المقدس در این مراسم نشان‌دهنده توجه ویژه نیروهای مسلح به رسالت خبرنگاران است.

وی افزود: پاسداران انقلاب اسلامی پاسداران حق هستند و خبرنگاران پاسداران حقیقت و هر دو در مسیر روشنگری و دفاع از آرمان‌های انقلاب حرکت می‌کنند.

عرفانی با قدردانی از فرمانده سپاه بیت‌المقدس برای فراهم‌کردن مقدمات برگزاری این مراسم از همراهی خانه مطبوعات، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و فعالان رسانه تقدیر کرد.

عرفانی اعلام کرد: در حاشیه این مراسم، از پوستر یازدهمین جشنواره استانی ابوذر رونمایی می‌شود که امسال محور ویژه آن، مجاهدت‌های خبرنگاران در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران است.

وی همچنین افزود: یکی از محورهای مهم جشنواره، کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان خواهد بود.

دبیر جشنواره امسال، همچون سال‌های گذشته، جناب آقای مفاخری انتخاب شده است که مسئولیت برگزاری این رویداد مهم را برعهده خواهند داشت

عرفانی ابراز امیدواری کرد این جشنواره همانند دوره‌های قبل با موفقیت برگزار شود.