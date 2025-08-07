۱۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۷

مجتمع تجاری و گردشگری میاندوآب در ١٠ طبقه کلنگ‌زنی می‌شود

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: فاز اول مجتمع تجاری و گردشگری در میاندوآب با اعتبار ٢هزار میلیارد تومان کلنگ‌زنی می‌شود.

به‌گزارش کردپرس، مرتضی صفری اظهار کرد: پس از کلنگ‌زنی اولین هتل ۵ ستاره جنوب استان در مهاباد، این بار قطار اینوا در حوزه گردشگری میاندوآب ایستاد و در این راستا یک مرکز گردشگری، تجاری با حضور استاندار آذربایجان غربی در این شهرستان کلنگ‌زنی می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: این مجتمع دارای بخش‌های مختلفی از جمله تجاری ،سالن‌های پذیرایی، رستوران‌ها، سفره‌خانه سنتی، کافی‌شاپ، فست‌فود، گالری صنایع‌دستی، مراکز بازی و سرگرمی، سالن سینما و آمفی‌تئاتر خواهد بود.

او گفت: این مجتمع در ۱۰ طبقه احداث خواهد شد و مجموع سرمایه‌گذاری در این پروژه دو هزار میلیارد تومان است که پس از تکمیل فاز نخست آن برای ایجاد و تکمیل فاز دوم آن سه‌هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است‌.

صفری با بیان اینکه با بهره‌برداری از فاز نخست پروژه برای ۶۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: با تکمیل فاز دوم نیز پیش‌بینی می‌شود برای یک‌هزار نفر اشتغال ایجاد شود.

او اضافه کرد: قطعا با سرمایه‌گذاری‌های خوبی که در حوزه گردشگری آذربایجان غربی انجام می‌شود در سال‌های آینده شاهد تبدیل شدن این استان به یکی از مقاصد گردشگری کشور خواهیم بود.

