مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: این مجتمع دارای بخش‌های مختلفی از جمله تجاری ،سالن‌های پذیرایی، رستوران‌ها، سفره‌خانه سنتی، کافی‌شاپ، فست‌فود، گالری صنایع‌دستی، مراکز بازی و سرگرمی، سالن سینما و آمفی‌تئاتر خواهد بود.

او گفت: این مجتمع در ۱۰ طبقه احداث خواهد شد و مجموع سرمایه‌گذاری در این پروژه دو هزار میلیارد تومان است که پس از تکمیل فاز نخست آن برای ایجاد و تکمیل فاز دوم آن سه‌هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است‌.

صفری با بیان اینکه با بهره‌برداری از فاز نخست پروژه برای ۶۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: با تکمیل فاز دوم نیز پیش‌بینی می‌شود برای یک‌هزار نفر اشتغال ایجاد شود.

او اضافه کرد: قطعا با سرمایه‌گذاری‌های خوبی که در حوزه گردشگری آذربایجان غربی انجام می‌شود در سال‌های آینده شاهد تبدیل شدن این استان به یکی از مقاصد گردشگری کشور خواهیم بود.