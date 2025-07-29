اقلیم کردستان برای روابط تاریخی خود با جمهوری اسلامی ایران اهمیت قائل است

به گزارش کردپرس، صبح امروز سه‌شنبه ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۵، دفتر ریاست اقلیم کردستان اعلام کرد که هیأتی از جمهوری اسلامی ایران به ریاست رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، دیدار و گفتگو کرده است.

در این دیدار، رضا رحمانی سلام و احترام دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران را به نچیروان بارزانی ابلاغ کرد و بر تمایل کشورش برای گسترش روابط با اقلیم کردستان در همه زمینه‌ها تأکید نمود.

او همچنین از سطح روابط و همکاری‌های موجود میان استان آذربایجان غربی و استان اربیل و نیز توافق‌های صورت‌گرفته برای تقویت تجارت و تسهیل تردد در گذرگاه‌های مرزی و سفر زائران مذهبی از طریق اقلیم کردستان به جنوب عراق ابراز رضایت کرد.

در مقابل، نچیروان بارزانی ضمن ارسال سلام و احترام به رئیس‌جمهور ایران، تأکید کرد که اقلیم کردستان برای روابط تاریخی خود با جمهوری اسلامی ایران ارزش و اهمیت فراوانی قائل است و خواهان گسترش همکاری‌ها و تعاملات در تمامی زمینه‌هاست.

در این دیدار که با حضور استاندار اربیل برگزار شد، چندین پیشنهاد درباره نحوه بهبود و تسهیل ترددهای مرزی و تقویت فعالیت‌های تجاری میان دو طرف مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.