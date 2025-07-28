افزایش دما و ورود گرد و غبار؛ هوای کردستان در مسیر ناپایداری های تابستانی

به گزارش کرد پرس، این شرایط جوی، به ویژه برای گروه های حساس نظیر سالمندان، کودکان و مبتلایان به بیماری های تنفسی می تواند مشکلات جدی ایجاد کند. همچنین میزان دمای هوا در اغلب شهرهای کردستان بین یک تا دو درجه افزایش خواهد یافت؛ روندی که در ساعات بعدازظهر محسوس تر خواهد بود.

در کنار افزایش دما، در برخی نواحی شمالی و غربی استان، احتمال وزش بادهای نسبتاً شدید وجود دارد. این وضعیت می تواند به شکل گیری رگبارهای پراکنده و رخداد رعد و برق در ساعات عصر منجر شود، هرچند این ناپایداری ها موقتی و موضعی خواهند بود.

ادامه این الگوهای ناپایدار جوی تا پایان هفته پیش بینی شده و هشدارهای لازم برای رعایت نکات بهداشتی و کاهش فعالیت های خارج از منزل در ساعات اوج آلودگی به ویژه برای افراد آسیب پذیر صادر شده است.