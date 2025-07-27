به گزارش کرد پرس، به گفته‌ بابک هدایی، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان کردستان، «چیاکو یوسفی‌نژاد»، از فعالان و حافظان محیط‌زیست که برای مهار آتش‌سوزی به محل حادثه شتافته بود، دقایقی پیش در بیمارستان کوثر سنندج، به دلیل شدت بالای سوختگی، جان سپرد.

پیش از این، در روز جمعه، «حیدر مرادی» نخستین جان‌باخته این حادثه معرفی شده بود. با فوت چیاکو یوسفی‌نژاد، شمار جان‌باختگان آتش‌سوزی آبیدر به دو نفر رسید.

هدایی همچنین از وخامت حال دو مصدوم دیگر این حادثه خبر داد و اظهار کرد: این دو نفر با سوختگی‌هایی در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد، در شرایط بحرانی به‌سر می‌برند.

در مجموع، این حادثه که هنگام تلاش برای مهار آتش‌سوزی در منطقه کوهستانی آبیدر رخ داد، ۸ مصدوم بر جای گذاشته بود که تاکنون ۲ نفر از آنان فوت کرده اند.