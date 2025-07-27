آمریکا ضامن توافق کردها و دمشق است

به گزارش کردپرس، سینم محمد، نماینده شورای دموکراتیک سوریه، شاخه سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در آمریکا، با اشاره به حوادث اخیر در ساحل سوریه و استان سویدا، اعلام کرد این وقایع باعث شده دمشق در میان تمام اقشار جامعه، بیاعتماد جلوه کند.
وی در گفتوگو با نیوزویک اظهار داشت: «آنچه در ساحل و در سویدا رخ داد، باعث شده دمشق نزد همه اقشار جامعه غیرقابل اعتماد به نظر برسد. تشکیل یک کمیته تحقیق بیطرف برای کشف، ثبت و مستندسازی این نقضها و شناسایی عاملان آن امری ضروری است. این، نخستین و مهمترین گام دمشق برای بازسازی اعتماد خواهد بود.»
او با انتقاد از عملکرد نهادهای امنیتی افزود: «وظیفه ارتش، حفاظت از کشور و شهروندان است، نه بالعکس. این حوادث پراکنده و تکرارشونده باعث میشود ما یک گام به عقب برداریم و به این نتیجه برسیم که یا دمشق بر ارتش کنترل ندارد، یا توان مهار نیروهای بیانضباط را ندارد.»
سینم محمد همچنین بر لزوم پذیرش واقعیتهای جدید سوریه تأکید کرد و گفت: «هیچکس نمیخواهد پایتخت کشورش هدف بمباران نیروهای خارجی قرار گیرد. دمشق باید این را درک کند که سوریه دیگر به دوران پیش از ۲۰۱۱ بازنمیگردد. دمشق در پی انحلال کامل نیروهای دموکراتیک سوریه و ادغام آن در ارتش سوریه است، اما این مسیر ممکن نیست. اعتماد باید در درجه نخست وجود داشته باشد و حقوق از رهگذر مشارکت سیاسی و قانون اساسی فراگیر تضمین شود. این فرآیند زمانبر خواهد بود و باید طبق مراحل مورد توافق پیش رود.»
او در ادامه گفت نیروهای دموکراتیک سوریه نیز از وحدت ملی سوریه حمایت میکنند، اما خواهان حکومتی جدید با ساختاری متفاوت هستند که به جوامع مختلف درون کشور فاصله و استقلال بیشتری از مرکز بدهد.
سینم محمد در اینباره تصریح کرد: «ما از وحدت ارضی و وحدت ملت سوریه پشتیبانی میکنیم و در این مسئله هیچ تردیدی نداریم. ما در مناطق تحت مدیریت خود با برادران عرب، همچنین با آشوریها، سریانیها، ارمنیها و دیگران شریک هستیم. این تنها مسئله کردها نیست. همه نگرانیهایی دارند و این امری طبیعی است. نام ساختار سیاسی کشور هرچه میخواهد باشد، مهم این است که حریم هر جامعهای حفظ شود. وقتی احساس امنیت کنیم، نیازی به ارتشهای عظیم نیست. در هر حال، ما بخشی از ارتش سوریه هستیم.»
او همچنین نگرانی از کاهش نیروهای آمریکایی در مناطق خودگردان را رد کرد و گفت: «ما از کاهش تعداد نیروها هراسی نداریم، چراکه هماهنگیها همچنان ادامه دارد و ما نیرویی نظامی، حرفهای و آموزشدیده برای انجام این مأموریتها داریم. ائتلاف بینالمللی همچنان در مناطق اداره خودگردان حضور دارد و ما در زمینه مبارزه با تروریسم و تثبیت امنیت منطقه با یکدیگر همکاری میکنیم.»
نماینده شورای دموکراتیک سوریه همچنین بر ادامه تلاشها برای ادامه گفتوگوی سیاسی تأکید کرد و افزود: «ما مسیر گفتوگو را در پیش گرفتهایم؛ گفتوگویی که نظامی دموکراتیک و مبتنی بر عدالت و قانون را برای همگان بنا نهد، اما طرف مقابل هنوز به دولت مرکزی با یک دیدگاه واحد باور دارد.»
او خاطرنشان کرد: «اگر گفتوگوی سوری - سوری واقعاً با اهداف ملی انجام گیرد، نیازی به ضمانت خارجی ندارد. اما اکنون مذاکرات با میانجیگری آمریکا در حال انجام است، پس آمریکا بهطور مستقیم ضامن هرگونه توافق خواهد بود.»
وی درباره شرایط چنین توافقی گفت: «در این توافق باید بر سر قانونی اساسی توافق شود که تمامی حقوق شهروندی و حریم جوامع مختلف ساکن در وطن را تضمین کند.»
سینم محمد در پایان تأکید کرد: «ما کاملاً آماده انجام گفتوگوی ملی جدی هستیم؛ گفتوگویی که به خونریزی پایان دهد و کشور را متحد سازد. من معتقدم که دمشق نیز همین نیت را دارد، اما رویکرد آن متفاوت است.»
