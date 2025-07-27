مرکز هم اندیشی با نخبگان در استانداری کردستان راه اندازی می شود

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در نشستی سه ساعته با حضور جمعی از نخبگان استان کردستان، با تقدیر از دستاوردها و تلاش های نخبگان، خواستار استفاده بیشتر از نظرات و تجربیات آنان در روند توسعه استان شد و با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت فکری و تخصصی نخبگان، آنان را نزدیک ترین صدا به مردم دانست و از طرح هایی برای مشارکت بیشتر آنان در مدیریت استان خبر داد.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای راه اندازی یک مرکز هم اندیشی در محل استانداری، افزود: این مرکز فرصتی برای گردهم آمدن اندیشمندان و متخصصان به منظور تصمیم سازی دقیق تر در حوزه مدیریت استان، خواهد بود.

استاندار کردستان با ابراز تمایل به بهره گیری از نخبگان در سطوح مدیریتی، بر تسریع روند ارتقا و صدور احکام مرتبط با نخبگان تأکید کرد و اظهار کرد: تاخیر در استفاده از ظرفیت های این قشر، به ضرر استان تمام خواهد شد.

در ادامه این نشست، راه های ارتباطی و حمل ونقل استان یکی از دغدغه های مهم نخبگان عنوان شد؛ استاندار کردستان نیز با اشاره به اختصاص بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به این حوزه، از پیشرفت جدی در تکمیل بخشی از کریدور شمال غرب به جنوب غرب تا ماه های آینده خبر داد.

لهونی به موضوع پروازهای فرودگاه سنندج پرداخت و با اشاره به توافق استان با یکی از شرکت های هواپیمایی، ادامه داد: با حمایت دولت و پیگیری های صورت گرفته، در تلاشیم روزانه دو پرواز در مسیرهای موردنیاز برقرار شود.

وی پروژه گردشگری قشلاق – گریزه را از برنامه های مهم استان در حوزه تفریحی و گردشگری دانست و خواستار حمایت بیشتر از چنین طرح هایی شد.

در بخشی از این دیدار، استاندار کردستان با ابراز تأسف از درگذشت یکی از جوانان سنندجی در حادثه آتش سوزی کوه آبیدر، بر اهمیت حفظ جان داوطلبان در چنین بحران هایی تأکید کرد و گفت: جوانان ما گران بهاترین سرمایه های این استان هستند و باید بیش از گذشته مراقب آن ها باشیم.

در پایان این دیدار، از پروفسور عبدالله سلیمی و پروفسور حسن بیورانی، ۲ نخبه برجسته استان که موفق به کسب بالاترین جایزه علمی کشور شده اند، تجلیل به عمل آمد.