خبر نووسەر: 3239 2026-09-28 08:41 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک ★ — (0)
مەرگی دڵتەزێنی ۱۱ کەس لە ڕووداوی وەرگەڕانی پاسی کرماشان ـ تاران
۱۱ کەس لە ڕووداوی وەرگەڕانی پاسێکی هێڵی کرماشان ـ تاران لە ڕێگەی خێرای هەمەدان ـ ساڤەدا گیانیان لەدەست دا.
بەپێی هەواڵی کوردپرێس، جێگری ڕێکخراوی فریاکەوتن و ڕزگارکردنی کۆمەڵەی مانگی سوور، هەواڵی وەرگەڕانی پاسێکی هێڵی کرماشان ـ تارانی لە ڕێگەی خێرای هەمەدان ـ ساڤەدا ڕاگەیاند کە بووەتە هۆی گیانلەدەستدانی ۱۱ کەس و برینداربوونی ۲٤ کەسی تر.
کەبادی، جێگری ڕێکخراوی فریاکەوتن و ڕزگارکردن لە ڕوونکردنەوەی وردەکاریی ڕووداوەکەدا زیادی کرد: لە ئەنجامی وەرگەڕانی پاسێک لە کیلۆمەتری ۳۰ی ڕێگەی خێرای هەمەدان ـ ساڤە بە ۳۵ سەرنشینەوە، ۲٤ کەس بریندار بوون و ۱۱ کەسیش لە شوێنی ڕووداوەکەدا گیانیان لەدەست داوە.
ئەم ڕووداوە کاتژمێر ٤:٤٨ی بەرەبەیانی [۲۶ی ئەیلوولی ۲۰۲۶]، لە دوای بازگەی وەرگرتنی باجی سەرڕێی فیلمجەرد ڕووی داوە. ۳ لە گیانلەدەستداوان لەلایەن هێزەکانی مانگی سوورەوە لەناو پاسەکە دەرهێنراون و ٤ کەسیش بە شێوازی تەکنیکی ڕزگار کراون.
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