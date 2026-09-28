کوردپرێس
مەرگی دڵتەزێنی ۱۱ کەس لە ڕووداوی وەرگەڕانی پاسی کرماشان ـ تاران
خبر 2026-09-28 08:41 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
قەبارەی دەق:
تێلێگرام واتساپ

مەرگی دڵتەزێنی ۱۱ کەس لە ڕووداوی وەرگەڕانی پاسی کرماشان ـ تاران

۱۱ کەس لە ڕووداوی وەرگەڕانی پاسێکی هێڵی کرماشان ـ تاران لە ڕێگەی خێرای هەمەدان ـ ساڤەدا گیانیان لەدەست دا.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، جێگری ڕێکخراوی فریاکەوتن و ڕزگارکردنی کۆمەڵەی مانگی سوور، هەواڵی وەرگەڕانی پاسێکی هێڵی کرماشان ـ تارانی لە ڕێگەی خێرای هەمەدان ـ ساڤەدا ڕاگەیاند کە بووەتە هۆی گیانلەدەستدانی ۱۱ کەس و برینداربوونی ۲٤ کەسی تر.

کەبادی، جێگری ڕێکخراوی فریاکەوتن و ڕزگارکردن لە ڕوونکردنەوەی وردەکاریی ڕووداوەکەدا زیادی کرد: لە ئەنجامی وەرگەڕانی پاسێک لە کیلۆمەتری ۳۰ی ڕێگەی خێرای هەمەدان ـ ساڤە بە ۳۵ سەرنشینەوە، ۲٤ کەس بریندار بوون و ۱۱ کەسیش لە شوێنی ڕووداوەکەدا گیانیان لەدەست داوە.

ئەم ڕووداوە کاتژمێر ٤:٤٨ی بەرەبەیانی [۲۶ی ئەیلوولی ۲۰۲۶]، لە دوای بازگەی وەرگرتنی باجی سەرڕێی فیلمجەرد ڕووی داوە. ۳ لە گیانلەدەستداوان لەلایەن هێزەکانی مانگی سوورەوە لەناو پاسەکە دەرهێنراون و ٤ کەسیش بە شێوازی تەکنیکی ڕزگار کراون.

زیاتر بخوێنەوە
هەواڵی پێشوو و داهاتوو
پڕۆژەیاسای بوودجەی ٢٠٢٧ی عێراق ڕەوانەی ئەنجوومەنی وەزاریی ئابووری کرا
هەواڵی پێشوو
پڕۆژەیاسای بوودجەی ٢٠٢٧ی عێراق ڕەوانەی ئەنجوومەنی وەزاریی ئابووری کرا
لە سلێمانی 3 تۆمەتباری داعش دەستگیر کران
هەواڵی داهاتوو
لە سلێمانی 3 تۆمەتباری داعش دەستگیر کران
هەواڵی پەیوەندیدار

بۆچوونی بەکارهێنەران

0 بۆچوون
خاڵ:
(0)
بۆچوونە نێردراوەکان دوای پەسەندکردنی چاودێران بڵاو دەکرێنەوە.