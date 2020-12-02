دستگیری 18 تن در آنکارا به اتهام عضویت در داعش

به گزارش کردپرس، نیروهای امنیتی ترکیه به همراه تیم های مبارزه با ترور پلیس آنکارا در عملیاتی علیه هسته های خاموش گروه تروریستی داعش در آنکارا 18 تن را به اتهام عضویت و فعالیت در این گروه تروریستی دستگیر کرده اند.

به نوشته خبرگزاری CNN TURK، تیم های مبارزه با ترور پلیس آنکارا صبح امروز عملیات همزمانی را برای دستگیری 20 متهم عضو داعش در آدرس های از پیش تعیین شده ترتیب داده و 18 تن را که تمامی آنان شهروندان عراقی بوده اند دستگیر و بازداشت کرده اند. عملیات برای دستگیری 2 متهم فراری نیز ادامه دارد.

کد خبرنگار: 30102