انگلیس به حمایت از نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان ادامه می دهد

به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، هیئتی از سوی دولت انگلیس با حضور جیمس کیورلی وزیر دولت بریتانیا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا و جیمز هیپی وزیر امور نیروهای مسلح این کشور به اقلیم کردستان سفر کرده و با مقامات مختلف، از جمله نچیروان بارزانی رئیس اقلیم و مسرور بارزانی نخست وزیر و قباد طالبانی معاون وی و همچنین شورش اسماعیل وزیر پیشمرگ اقلیم دیدار کردند.

وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان در بیانیه ای اعلام کرد که این هیئت در دیدار با وزیر پیشمرگ از ادامه حمایت و پشتیبانی نظامی و لجستیکی انگلیس از نیروهای پیشمرگ خبر داده اند.

همچنین در این دیدار تحرکات داعش در عراق، روبط اربیل و بغداد با انگلیس و تحولات سیاسی و امنیتی عراق مورد بررسی قرار گرفت.

جیمز هیپی در این دیدار اعلام کرد که کشورش از طریق کانال های دیپلماتیک دولت عراق را برای پرداخت استحقاقات مالی نیروهای پیشمرگ به عنوان بخشی از منظومه دفاعی عراق و نیز افزایش هماهنگی و همکاری وزارت دفاع با وزارت پیشمرگ و حصول توافق نهایی میان دو طرف، تحت فشار قرار می دهد.

ایجاد اصلاحات در وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان نیز از دیگر موضوعات مورد گفتگو در این دیدار بوده و وزیر پیشمرگ به ضرورت توافق سیاسی میان احزاب اقلیم برای تبدیل نیروهای پیشمرگ به نیروی متحد ملی اشاره کرد.