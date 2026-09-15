عراق و فرانسه در جریان سفر محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، به پاریس و دیدار با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، شش یادداشت تفاهم و توافق‌نامه جدید در حوزه‌های دفاعی، انرژی، هوانوردی، پژوهش و توسعه امضا کردند.