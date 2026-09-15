عراق و فرانسه ۶ توافقنامه راهبردی امضا کردند
به گزاش کردپرس، دفتر اطلاعرسانی نخستوزیر عراق اعلام کرد، این توافقها در کاخ الیزه و با حضور مستقیم محمد شیاع السودانی و امانوئل مکرون به امضا رسید.
در بخش دفاعی، دو طرف بر همکاری راهبردی در زمینه پدافند هوایی میان وزارت دفاع عراق و شرکت فرانسوی «هرماتان» در حوزه هوش مصنوعی توافق کردند.
همچنین فرانسه متعهد به تأمین تجهیزات و تسلیحات پیشرفته نظامی برای تقویت توان دفاعی عراق در مرحله بازسازی شد.
در حوزه انرژی نیز وزارت برق عراق پروتکلی با شرکت فرانسوی توتالانرژیز برای خرید و تأمین گاز طبیعی امضا کرد.
همچنین وزارت امور خارجه عراق دو یادداشت تفاهم با فرانسه در زمینه تقویت فرصتهای جوانان و توسعه همکاری با آژانس توسعه فرانسه (AFD) امضا کرد.
وزارت حملونقل عراق نیز با طرف فرانسوی به توافقی برای همکاری در حوزه هوانوردی غیرنظامی دست یافت.
دفتر اطلاعرسانی نخستوزیر عراق اعلام کرد که این شش توافق جدید بخشی از چشمانداز مشترک بغداد و پاریس برای گسترش روابط اقتصادی، نظامی و امنیتی در مرحله جدید بازسازی عراق است.
فرانسه یکی از شرکای اروپایی اصلی عراق محسوب میشود و در سالهای اخیر تلاش کرده است نقش خود را در پروژههای انرژی و زیرساختی و همچنین تقویت توانمندیهای نظامی عراق در منطقه گسترش دهد.
دیدگاه کاربران