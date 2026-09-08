اخطار اداره گردشگری کرمانشاه به واحدهای اقامتی غیرمجاز

سرویس کرمانشاه _ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه از شناسایی واحدهای اقامتی غیرمجاز (خانه‌مسافر) و صدور اخطار به این واحدها خبر داد.

به گزارش کردپرس، حسین خانی اظهار کرد: با هدف سامان دهی تأسیسات اقامتی و با هدف نظارت بر فعالیت واحدهای ارائه‌دهنده خدمات اقامتی در سطح شهر کرمانشاه، تیم نظارتی این اداره تشکیل و شناسایی واحدهای اقامتی غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه افزود: در جریان این طرح، تعدادی از واحدهای اقامتی غیرمجاز و خانه‌مسافرهای فاقد مجوز شناسایی شده و به بهره‌برداران این واحدها اخطارهای لازم برای توقف فعالیت غیرمجاز و تعیین تکلیف وضعیت واحد ارائه شده است.

او تصریح کرد: فعالیت واحدهای اقامتی بدون دریافت مجوزهای قانونی، علاوه بر ایجاد خلل در روند نظارت بر نحوه ارائه خدمات به گردشگران، موجب تضییع حقوق واحدهای اقامتی دارای مجوز می‌شود.

خانی تأکید کرد: روند شناسایی و نظارت بر واحدهای اقامتی غیرمجاز در سطح شهر کرمانشاه ادامه خواهد داشت و با واحدهایی که پس از دریافت اخطار نسبت به تعیین تکلیف و اخذ مجوزهای لازم اقدام نکنند، مطابق ضوابط و مقررات برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه در پایان از شهروندان و گردشگران خواست برای اقامت، از مراکز اقامتی دارای مجوز استفاده کنند و در صورت مشاهده واحدهای اقامتی غیرمجاز، مراتب را به اداره میراث‌فرهنگی شهرستان اطلاع دهند.