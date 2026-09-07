تجلیل از نیم قرن ظریف کاری هنرمند کُردستانی استاد صابر محمودی

به گزارش کرد پرس، به نقل از پایگاه خبری روابط عمومی انجمن تجلیل از مفاخر و هنرمندان کردستان این مراسم تجلیل و تکریم که یک محفل هنری و ادبی ارزشمند هم بود به دعوت انجمن تجلیل از مفاخر و هنرمندان کردستان صورت گرفت و در فضایی صمیمی و خودمانی ضمن عیادت از استاد صابر محمودی از سالها فعالیت ادبی و فرهنگی و به ویژه نیم قرن خدمت ماندگارش در عرصه نازک کاری و معرق و تولید آثار هنرهای صنایع دستی کردستان تجلیل و تقدیر بعمل آمد.

براساس این گزارش جمع کثیری از ادیبان، اصحاب فرهنگ و هنر و فعالان فرهنگی و اجتماعی عضو انجمن تجلیل از مفاخر و هنرمندان کردستان در راستای سلسله برنامه های قدردانی و تجلیل از فعالان، صاحبان آثار ماندگار و پیشکسوتان هنری و ادبی این خطه در مراسمی صمیمی و خودمانی که در منزل خود کاک صابر محمودی برگزار شد از خدمات چندین دهه ای این ادیب، محقق و نازک کار برجسته کردستانی تجلیل و سالها تلاش و کوشش وی در عرصه ترویج زبان و ادبیات کُردی و توسعه و ارتقاء هنر نازک کاری را تکریم و ارج نهادند.

در این دیدار و مراسم ضمن ارائه سخنرانی توسط دکتر سرکوت نجفی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان، علی اصغر دریایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان و شهاب ناصری نایب رئیس اتاق اصناف ایران و از هنرمندان هنرهای نمایشی کردستان در ارتباط با جایگاه هنر و نقش هنر در جامعه و خدمات ادبی و هنری کاک صابر محمودی تعدادی از اساتید، هنرمندان و ادباء حاضر در مراسم نیز مانند: ماموستا حسن گوران، بانو فتانه مرادی، استاد فاتح عزت پور، دکتر امید استادنوروزی، بانو شیلان گیلانی، اسعد ورمزیار، بانو شهین ساعدپناه، فردین کمانگر و یحیی صمدی در مورد فعالیت ها و خدمات تاثیرگذار و ماندگار این ادیب، و نازک کار با سابقه کردستانی سخنانی را بیان کردند، و اجرای موسیقی زنده کُردی توسط هنرمند علیرضا محمودی برادر ایشان و اجرای شعرخوانی از دیگر برنامه های این مراسم تجلیل و تکریم بود.

در پایان مراسم در فضایی صمیمی با اهداء لوح تقدیر و هدایایی توسط انجمن تجلیل از مفاخر و هنرمندان کردستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، اداره امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان، اتاق اصناف استان و شورای شهر سنندج از خدمات و زحمات چند دهه فعالیت موثر و تاثیرگذار پژوهشی و ادبی و هنری استاد «صابر محمودی» تجلیل و تقدیر بعمل آمد.

گفتنی است استاد صابر محمودی ادیب و هنرمند نازک کار کردستانی فرزند شاعر و هنرمند برجسته نازک کاری کردستان و ایران زنده یاد استاد توفیق محمودی (ئوستا) بوده و در سال 1344 هجری شمسی در شهر سنندج متولد شده است.

وی از کودکی در خانواده ای فرهنگی و در دامان پدری ادیب رشد می کند و از همان ایام عاشق و علاقمند به نقاشی و خوشنویسی می شود. در ایام نوجوانی کلاس های نقاشی و طراحی را طی می کند و با توجه و علاقه اش به آثار سنتی و دستی دیارش طراحی فرش را در اصفهان و سنندج آموخته و سالها در این زمینه به احیاء و بازسازی نقوش و طرح های قدیمی و سنتی و محلی پرداخته است و همان ایام نیز قواعد خوشنویسی را نیز یاد گرفته است. در هنگام تحصیل در تهران در زمینه روزنامه نگاری نیز سالها مشغول به خدمت به فرهنگ و آداب و رسوم دیارش بوده و از همکاران مجله «ئاوینه» بوده و در بخش های صفحه آرایی، گرافیک و نشر و تحقیقات در این مجله وزین همکاری ثمربخش داشته است.

پس از فعالیت های مختلف فرهنگی و اجتماعی و خدمات مفید به جامعه اش هنر نازک کاری را دنیال کرد و ضمن بهره گیری از هنر و تجربه اساتید بزرگ و دلسوز به ویژه پدر توانمندش در این حوزه عمری را مشغول به هنرنمایی و خلق آثار ارزشمند و ماندگار پرداخته و همچنان این راه روشن ار می پیماید. پدر کاک صابر رسماً در سال 1335 کارگاه تولید آثار هنرهای مرتبط با چوب مانند معرق کاری و نازک کاری در سنندج را دایر و وی از شاگردان و تربیت یافتگان آن مرحوم می باشد. استاد صابر محمودی از جمله هنرمندان سنندجی است که هنر نازک‌کاری نسل به نسل به او رسیده و تا به امروز شاگردان بسیاری این هنر را از پدر و خود و او برادرش آموخته‌اند. پدرش زنده‌یاد استاد توفیق محمودی، از جمله نخستین کسانی بود که معرق چوب را در سنندج وارد کار نازک‌کاری کرد.

کاک صابر همیشه از استادان این هنر که از نام‌آوران مطرح جهان و به ویژه ایران بوده‌اند که به درجات و کسب مدارک بالایی هم دست پیدا کرده‌اند با احترام و تجلیل از جایگاه رفیعشان، یاد می کند و زنده‌یادان: دکتر علی‌اکبر بهزادیان، مجید نعمتیان، رشید تقربی، عبدالحمید نعمتیان، توفیق محمودی، محمد ژولیده، باقر علی‌میرزانژاد، شکرالله افشاریان، اقبالشباب کردستانی، غلامعلی گلستان‌آرا، علی مسطحی، صدیق شریعتی، رشید نمکی، فریدون محمودی و... .را همیشه برزگان و هنرمندان برجسته این عرصه و استاد خود خطاب می کند.

استاد صابر محمودی در سال 1388به همراه پدر هنرمندش و برادرش استاد علیرضا محمودی به عنوان برگزیدگان ممتاز صنایع دستی و هنرهای تجسمی ایران شناخته شدند و پس از کسب چندین جوایز متعدد در جنشواره های مختلف و طراحی و ساخت چندین المان ادبی و هنری مانند المان کنگره فرزانگان کُرد به عضویت «کانون نخبگان هنرهای تجسمی ایران» درآمدند.

کاک صابر در کنار هنر نازک کاری و تلاش هایی که به چوب ها جان بخشید طبع شعر داشت و دارد شعرهای بیشمار و ماندگاری را سرود و قلمش نیز در خلق آثار ادبی و مقاله های تحقیقی و تاریخی سبب تولید آثار اررشمندی شد. که دو جلد کتاب را بە چاپ رساندە است که عبارتند از:

1ــ دیوان اشعار کُردی تحت عنوان (ئاوەز و ئەوین) مجموعه آثار مرحوم استاد توفیق محمودی ( ئۆستا ) و 2ــ دیوان اشعار کُردی تحت عنوان ( ئاواتەکان بانگم دەکەن).

دیوان شعر کُردی « ئاواته‌کانم بانگم ده‌که‌ن» مجموعه‌ای از گزیده اشعارش که در چهار دهه گذشته سروده‌ است. کاک صابر در سرودن اشعار کُردی دارای تخلص (ئارێز ئۆستا) می باشد که کلمه دوم این تخلص دو حرفی وفاداری و تعلق خاطر به نام و تلاشها و آثار پدرش می باشد که به ئوستا مشهور بود.

لازم به ذکر است هیات مدیره کنونی انجمن تجلیل از مفاخر و هنرمندان کردستان: فتانه مرادی، زاهد کریمی، سید اسماعیل حسینی، یحیی صمدی و جلال شریعتی می باشند و این انجمن تاکنون از ده‌ها استاد و هنرمند تجلیل کرده است که می توان به تجلیل از اساتید و هنرمندانی همچون: مرحوم براتعلی نورایی (کابرات)، مرحوم عباس کمندی، مرحوم عبدالله ماچکه ای، زنده یاد فتانه ولیدی، مرحوم ملک محمد محمدی (مەڵێ دۆم)، زنده یاد قادر عبدالله زاده (مامۆستا قالەمەڕە)، مرحوم ئوستا توفیق محمودی، زنده‌یاد محمدصابر صابر، مرحوم سیروس معروفی، مرحوم احمد محمدی، مرحوم یدالله نامجو، مرحوم نجمه الدین شوکت یاریان، زنده یاد جمیل نوسودی، مرحوم عزیز کرماشانی، مرحوم جلال ملکشاه، زنده یاد یدالله محمدی، مرحوم ابراهیم دلاوری، مرحوم شریف ولیدی، مرحوم احمد نظیری، زنده یاد استاد طاهر یارویسی (یارسان) مرحوم حبیب مله ای، مرحوم نجمه الدین درفش، و صاحبان آثار و اساتید دیگری که انشالله عمری طولانی و باعزت و سلامتی و موفقیت بیشتری داشته باشند مانند: عدنان کریم، هادی ضیاءالدینی، کریم دافعی، رحیم لقمانی، کلثوم عثمان پور، دکتر اسعد اردلان، بهمن قبادی، فردین صادق ایوبی، محمدهمایون کمانگر، سیمین چایچی، ماجد مردوخ روحانی، منصور رحمانی، اسعد سراج الدینی، امجد افتخار، ماموستا ملاعمر صالحی صاحب، توفیق ابراهیمی، حسن گوران، رضوان متوسل، مهدی حجت السادات، فاتح عزت پور، فتح الله امینی، ناصر رحیمیان، صابر شیانی، عطا نهایی، فتانه مرادی، شریف علیرمایی، زاهد کریمی، عدنان برزنجی، سید اسماعیل حسینی، عادل نادری، حسن انجمن، رحمت آیینی، یدالله شاکری، زانا قاسمی فر، کمال قادری، بهروز نورانی پور، فاطمه فرهادی، سعدالله نصیری، هوشنگ شگرف، علی ظهیرنیا، هوشنگ معتمدی، شهرام قوامی، اسد صیدی، عبید رستمی، وحید معتصمی، عزت کنعانی، سید جلال حسینی، خالد گەڵواخی، رحمان علیرمایی، نامق هورامی، بیژن باغبانی و… اشاره کرد.

گزارش: سارا زندی

عکاس: اسد صیدی