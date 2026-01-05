به گزارش کردپرس، بر اساس این بیانیه که عصر روز یکشنبه منتشر شده، کمیته دفاع از معلمان و کارکنان معترض از کمیته امنیتی استان سلیمانیه درخواست کرده است دلایل بازداشت شبانه دلشاد میرانی عضو شورای معلمان معترض را به‌صورت شفاف اعلام کند.

در این بیانیه با طرح این پرسش آمده است: «آیا دلشاد میرانی به امنیت ملی آسیب رسانده است یا مسئول سرقت حقوق معلمان و کارمندان بوده است؟»

کمیته دفاع همچنین تأکید کرده است که محدودسازی آزادی‌ها و بازداشت افراد به‌دلیل طرح مطالبه بایکوت و برگزاری تجمعات اعتراضی، اقدامی خطرناک، نادرست و مغایر با اصول قانون اساسی عراق و آزادی‌های فردی است.

در پایان این بیانیه تصریح شده است: «کمیته دفاع خواستار آن است که دلشاد میرانی در سریع‌ترین زمان ممکن آزاد شده و به آغوش خانواده و فرزندانش بازگردد.»