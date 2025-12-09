طرح نظارت ویژه بر بازار شب یلدا در کردستان آغاز شد

به گزارشس کرد پرس، محمدبختیار خلیقی در جلسه کار گروه تنظیم بازار استان کردستان، گفت: این طرح به منظور پایش قیمت ها و بررسی نحوۀ خدمت رسانی صنوف به شهروندان، تعداد ۱۲ گشت مشترک ویژه شب یلدا و بازرسی های مستمر روزانه در سراسر استان اجرایی شده است.

وی اظهار کرد: بازرسان استان در این طرح بر واحدهای صنفی عرضه کننده کالاهای مخصوص شب یلدا از قبیل انواع میوه، آجیل و خشکبار، شیرینی، گل، کیف، کفش و پوشاک نظارت می کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان افزود: با هرگونه تخلفات صنفی از جمله گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، درج نکردن قیمت، عدم ارائه فاکتور، انجام ندادن شیوه نامه های بهداشتی و عرضه کالاهای غیر بهداشتی برخورد قانونی صورت می گیرد و متخلفان پس از تشکیل پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی استان معرفی خواهند شد.

خلیقی ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی واحدهای صنفی، می توانند گزارش خود را به سامانه خبری بازرسی اداره کل صمت کردستان ۱۲۴ به صورت شبانه روزی اعلام کنند.