مدارس و دانشگاه‌های کرمانشاه تعطیل شدند

سرویس کرمانشاه _ مدارس و دانشگاه‌های استان کرمانشاه برای سومین روز پیاپی برای قطع زنجیره ابتلا به کرونا در روز دوشنبه ۱۰ آذر هم تعطیل شدند.

به گزارش کردپرس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به گزارش کارشناسی کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده استان گفت: با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، با موافقت دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه، همه دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و تمام مقاطع تحصیلی مدارس استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت آنها به‌صورت غیرحضوری است.

 علیرضا حیدری با بیان اینکه مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها هم تعطیل خواهند بود، افزود: مادران شاغل دارای فرزند پیش دبستانی و مهد کودک، می توانند در این روز به صورت دورکاری فعالیت نمایند.

وی افزود: همچنین مادران شاغل دارای فرزند در مقطع ابتدایی نیز می توانند با «موافقت مدیر مربوطه» به صورت دورکاری فعالیت نمایند.

 

