به گزارش کردپرس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به گزارش کارشناسی کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده استان گفت: با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، با موافقت دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه، همه دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و تمام مقاطع تحصیلی مدارس استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت آنها به‌صورت غیرحضوری است.



علیرضا حیدری با بیان اینکه مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها هم تعطیل خواهند بود، افزود: مادران شاغل دارای فرزند پیش دبستانی و مهد کودک، می توانند در این روز به صورت دورکاری فعالیت نمایند.

وی افزود: همچنین مادران شاغل دارای فرزند در مقطع ابتدایی نیز می توانند با «موافقت مدیر مربوطه» به صورت دورکاری فعالیت نمایند.



