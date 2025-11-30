جشنواره گلاب گیری بانه در تقویم ملی کشور ثبت شد

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: بر اساس گواهی نامه صادره از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، این رویداد در راستای تحقق راهبرد ساماندهی و حرفه ای سازی گردشگری رویدادها در تاریخ ۵ آذرماه ۱۴۰۴ با شماره ۱۰۴۱۹۱۱۰۹ در سطح محلی و در فهرست رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه رویداد جشنواره گلاب گیری بانه هر ساله در بازه زمانی دهم خرداد ماه برگزار می شود، افزود: با ثبت این رویداد، شمار رویدادهای گردشگری ثبت شده استان کردستان به ۱۰ مورد رسید.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان اظهار کرد: ثبت جشنواره گلاب گیری بانه گامی موثر در معرفی ظرفیت های فرهنگی، آیینی و گردشگری کردستان و توسعه گردشگری مبتنی بر فرهنگ بومی به شمار می رود.

مراسم عروسی پیرشالیار، مراسم کومسا، جشن بزرگ نوروز سنندج، نوروز تنگیسر، نوروز زمستانه و جشنواره توت فرنگی سنندج در روستای شیان، مراسم هزاردف پالنگان، جشنواره هه لپه رکی بانه، جشنواره انگور حسن آباد یاسوکند بیجار و جشنواره گلاب گیری بانه ۱۰ رویداد گردشگری استان بوده که در تقویم رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.