۸ آذر ۱۴۰۴ - ۰۰:۳۲

مدارس کرمانشاه روز شنبه تعطیل هستند

سرویس کرمانشاه _ مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از تعطیلی تمامی مدارس استان در روز شنبه به دلیل خطر ابتلا به آنفلوآنزا خبر داد.

به گزارش کردپرس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه اعلام کرد: با بررسی گزارش کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان و با توجه به ضرورت صیانت از سلامت دانش‌آموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا در مدارس، با موافقت استاندار کرمانشاه، تمام مقاطع تحصیلی استان شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم، در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت آنها به‌صورت غیرحضوری است.

علیرضا حیدری با اشاره به پایش مستمر وضعیت از سوی دانشگاه علوم پزشکی و کارگروه تخصصی افزود: تصمیمات مرتبط با سلامت عمومی، صرفاً با ارزیابی‌های علمی و گزارش‌های رسمی اتخاذ می‌شود و هرگونه تغییر در وضعیت مدارس ازسوی روابط عمومی استانداری اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی از شهروندان خواست با رعایت اصول بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، شستشوی دستها و پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری به کنترل هرچه بهتر بیماری کمک کنند.


