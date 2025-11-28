مدارس کرمانشاه روز شنبه تعطیل هستند

به گزارش کردپرس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه اعلام کرد: با بررسی گزارش کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان و با توجه به ضرورت صیانت از سلامت دانش‌آموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا در مدارس، با موافقت استاندار کرمانشاه، تمام مقاطع تحصیلی استان شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم، در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت آنها به‌صورت غیرحضوری است.

علیرضا حیدری با اشاره به پایش مستمر وضعیت از سوی دانشگاه علوم پزشکی و کارگروه تخصصی افزود: تصمیمات مرتبط با سلامت عمومی، صرفاً با ارزیابی‌های علمی و گزارش‌های رسمی اتخاذ می‌شود و هرگونه تغییر در وضعیت مدارس ازسوی روابط عمومی استانداری اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی از شهروندان خواست با رعایت اصول بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، شستشوی دستها و پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری به کنترل هرچه بهتر بیماری کمک کنند.





