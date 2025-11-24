قاتل خاموش جان زوج شاهین دژی را گرفت

او افزود: پس از تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵، تکنسین‌های این مرکز به محل حادثه در منطقه «قزلناو» اعزام شدند اما بررسی‌ها نشان داد که این زوج پیش از حضور امدادگران جان خود را از دست داده‌اند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شاهین‌دژ علت این حادثه را استفاده نکردن از لوله مناسب برای خروج گاز منوکسیدکربن ناشی از بخاری گازی عنوان کرد و گفت: این نخستین حادثه مرگ ناشی از گازگرفتگی در سال جاری در این شهرستان است.

شجاعت از شهروندان خواست در استفاده از وسایل گازسوز، به‌ویژه بخاری‌های گازی، نهایت دقت را به‌کار گیرند تا از بروز حوادث ناگوار مشابه جلوگیری شود.