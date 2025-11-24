به گزارش کردپرس، صلاح محمدی در این باره بیان کرد: قرار است در قالب موزه صلح، مستندات حمله شیمیایی رژیم بعث عراق به سردشت، آثار برجا مانده از این حمله شیمیایی و تصاویر و وسایل مورد استفاده جانبازان شیمیایی سردشت جمعآوری و در آن نگهداری شود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری سردشت اضافه کرد: احداث ساختمان فیزیکی موزه صلح بر عهده شهرداری سردشت است و تجهیز و تکمیل آن توسط ادارهکل میراثفرهنگی آذربایجان غربی و با همکاری موزه ملی ایران صورت میگیرد.
او گفت: بخش ساخت ویترین، تامین اشیا تاریخی، باستانی و امکانات سختافزاری و نرمافزاری آن که هزینه زیادی هم دارد با همکاری موزه ملی ایران انجام میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری سردشت افزود: احداث موزه صلح سردشت به عنوان یک موزه بین المللی در سال ۱۴۰۰ مصوب شد و قرار است در پنج طبقه شامل یک طبقه اداری و چهار طبقه شامل موزه بینالمللی صلح، مردم شناسی، آثار تاریخی و باستانی احداث شود که اعتبار اولیه آن حدود یک هزار میلیارد ریال است.
محمدی با بیان اینکه موزه صلح با اهداف نشان دادن مظلومیت قربانیان حادثه بمباران شیمیایی راهاندازی میشود، تصریح کرد: قرار است در قالب این موزه، مستندات حمله شیمیایی رژیم بعث عراق به سردشت، آثار برجا مانده از این حمله شیمیایی و تصاویر و وسایل مورد استفاده جانبازان شیمیایی سردشت جمعآوری و در آن نگهداری شود.
موزه صلح سردشت یک پل ارتباطی با جهان است
فرماندار سردشت نیز با اشاره به اهمیت نمادین این موزه، تأکید کرد: موزه صلح فقط یک ساختمان نیست، بلکه پل ارتباطی بین گذشته و آینده و یک پل ارتباطی با جهان است.
ریباز میرزایی بر بهرهگیری از ظرفیت خواهرخواندگی سردشت با شهر هیروشیما در ژاپن برای پیشبرد این پروژه بینالمللی تأکید و بیان کرد: میتوانیم از این ظرفیت برای انتقال تجربیات و همکاریهای فرهنگی استفاده کنیم.
او ایجاد موزه صلح سردشت را ظرفیتی مهم برای تاکید بر ثبت جهانی تپههای باستانی ربط دانست و خاطرنشان کرد: این اقدام گامی بلند در راستای ترویج فرهنگ صلح و آشتی در سطح جهان خواهد بود.
