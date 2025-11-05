بازگشایی بازارچه مرزی «سیف» سقز؛ جهشی در تجارت خارجی و اشتغال مرزنشینان کردستان

به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: بازارچه مرزی سیف می تواند نقش مؤثری در توسعه تجارت خارجی استان و رونق معیشت مرزنشینان ایفا کند و با فعال شدن این بازارچه، فرصت های شغلی جدیدی در حوزه های حمل ونقل، خدمات گمرکی و بازرگانی برای مردم منطقه ایجاد خواهد شد.

وی افزود: در فرآیند بازگشایی بازارچه، تلاش کردیم ضمن پاسخ به مطالبات تجار و بازاریان سقز، ملاحظات تولید داخلی استان نیز به صورت کامل رعایت شود تا هیچ خللی در روند تولید ایجاد نشود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار کرد: فهرست کالاهای وارداتی و صادراتی به دقت بررسی شده تا مبادلات مرزی در چارچوب سیاست های ملی و منافع تولیدکنندگان انجام گیرد.

خلیقی با اشاره به اهمیت بازارچه سیف در تقویت مبادلات تجاری با اقلیم کردستان عراق، ادامه داد: فعال سازی این مرز، گامی مهم برای افزایش صادرات و تسهیل جریان کالا میان دو سوی مرز است و ما معتقدیم با راه اندازی پایانه صادراتی وابسته به این بازارچه که مجوز آن توسط سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده است، مسیر توسعه تجارت خارجی استان کردستان هموارتر خواهد شد.

وی بر لزوم مدیریت دقیق مبادلات مرزی تأکید کرد و یادآور شد: سهمیه تجارت مرزی استان برای سال جاری مشخص شده و برنامه ریزی کرده ایم تا از این ظرفیت محدود، بیشترین بهره وری به نفع مردم مرزنشین حاصل شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: هدف ما ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای معیشت مرزنشینان، رونق اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت جوانان از مناطق مرزی است که امیدواریم با بازگشایی این بازارچه مرزی بتوانیم این اهداف را تحقق بخشیم.

خلیقی گفت: تکمیل زیرساخت های بازارچه سیف و پایانه صادراتی آن در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با همکاری همه دستگاه های اجرایی، نتایج مثبت این اقدام در کوتاه مدت در زندگی مردم منطقه نمایان شود.