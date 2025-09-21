گذشت از قصاص بعد از ٩ سال حبس در سردشت

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی با اشاره به رقم خوردن صلح و سازش در دهمین پرونده قصاص در استان آذربایجان غربی بیان کرد: در سال ۹۵ فردی مرتکب قتل عمد شده بود که از آن تاریخ به اتهام قتل عمد تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و پس از رسیدگی به اتهام وی در مراحل بدوی و دیوان عالی کشور حکم قصاص نفس وی صادر و قطعی می‌شود.

اوادامه داد: با قطعی شدن حکم قصاص، به منظور تلاش برای اصلاح ذات‌البین موضوع به هسته‌های جهادی بخشایش ارجاع و با برگزاری جلسات متعدد سازش با دعوت از معتمدین و ریش سفیدان در نهایت با تلاش‌های صورت گرفته این تلاش‌ها مثمر ثمر شده و با گذشت اولیای دم از حق قصاص خود پس از ۹ سال در آستانه اجرای حکم قصاص، به محکوم علیه فرصت دوباره زندگی بخشیده شد.