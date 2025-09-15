پزشکیان به قطر رفت

به گزارش کرد پرس، مسعود پزشکیان که صبح امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، به دعوت امیر قطر و به منظور حضور و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب، عازم این کشور است، با بدرقه دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی، معاون امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و تعدادی از اعضای کابینه، تهران را به مقصد دوحه ترک کرد.

رئیس جمهور در حاشیه حضور در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب، دیدارهایی نیز با برخی سران و مقامات شرکت کننده در این نشست خواهد داشت.

نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب، به منظور بررسی تداوم جنایات رژیم صهیونیستی و از جمله حمله اخیر به محل جلسه سران مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و اتخاذ موضع قاطع از سوی کشورهای اسلامی علیه آن برگزار می‌شود.