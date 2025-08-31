وزارت کشور عراق: هیچ انفجار و تروری رخ نداده است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- پس از آن که شایعاتی دربارۀ وقوع انفجار در اطراف فرودگاه بغداد منتشر شد، وزارت کشور عراق طی بیانیه ای این شایعات را تکذیب کرد.