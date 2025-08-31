۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۳:۵۷

وزارت کشور عراق: هیچ انفجار و تروری رخ نداده است

وزارت کشور عراق: هیچ انفجار و تروری رخ نداده است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- پس از آن که شایعاتی دربارۀ وقوع انفجار در اطراف فرودگاه بغداد منتشر شد، وزارت کشور عراق طی بیانیه ای این شایعات را تکذیب کرد.

به گزارش کردپرس بامداد روز یکشنبه 31 آگوست 2025 وزارت کشور عراق وقوع هرگونه انفجار در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد را تکذیب کرد.

سایت خبری فارس نوشت: این تکذیب پس از انتشار شایعاتی درباره هدف قرار گرفتن یک خودرو حامل ۲ تبعه ایرانی توسط پهپاد در نزدیکی فرودگاه بغداد صورت گرفت.

وزارت کشور عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: «وضعیت امنیتی در پایتخت امن و باثبات است و هیچ حادثه‌ای از این دست ثبت نشده است». 

این وزارتخانه تأکید کرد: «اخبار منتشرشده کاملاً بی‌اساس است و با هدف ایجاد آشفتگی میان شهروندان پخش شده».

کد خبر 2788218

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha