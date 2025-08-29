۲۳۲ خانواده عراقی کمپ الهول را تخلیه کردند

به گزارش کردپرس روز پنجشنبه، ۲۸ آگوست ۲۰۲۵، ۲۳۲ خانواده عراقی شامل ۸۵۰ نفر، کمپ الهول در جنوب حسکه در شمال شرقی سوریه را ترک کردند. این عملیات در چارچوب بازگرداندن خودخواسته پناهجویان و با هماهنگی اداره کمپ و دولت عراق انجام شد.

بر اساس اطلاعات اداره کمپ، این کاروان بازگرداندن خانواده‌های عراقی به کشورشان، دوازدهمین کاروان امسال و نوزدهمین کاروان بازگرداندن این خانواده‌ها است.

جهان حنان، رئیس اداره کمپ الهول، اعلام کرد: تا کنون بیش از ۲۰ هزار عراقی از کمپ الهول با هماهنگی دولت عراق به کشورشان بازگردانده شده‌اند و حدود ۶ هزار عراقی دیگر همچنان در کمپ حضور دارند. او افزود که هنوز زمان‌بندی مشخصی برای تخلیه کامل کمپ تعیین نشده است، اما تمام تلاش‌ها برای کاهش تعداد افراد حاضر در کمپ انجام می‌شود و هیچ‌کس به اجبار به ترک کمپ وادار نمی‌شود.

کمپ الهول یکی از مناطق پرخطر است که همواره گروه‌های داعش تلاش می‌کنند خود را بازسازی و فعالیت‌های تروریستی خود را ادامه دهند. نیروهای دموکراتیک سوریه با حمایت متحدان خود به طور مداوم عملیات پاکسازی و مهار تهدیدات این گروه‌ها را در کمپ انجام می‌دهند.

کمپ الهول در جنوب شهر کوچک الهول در استان حسکه واقع شده و تحت اداره خودمختار قرار دارد. نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) مسئول حفاظت و مدیریت امور داخلی کمپ هستند.

از سال ۲۰۱۹ تا کنون، تعداد افراد ساکن در کمپ به ۷۴ هزار نفر رسیده بود که بیشتر آن‌ها زنان، کودکان و افرادی از کشورهای مختلف، به ویژه سوریه و عراق، بودند.