ثبت تیرماه خشک در بانه با بیشترین مساحت خشکسالی

به گزارش خبرنگار کردپرس، طبق آمار مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور در دوره های یک و ده ساله تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ و همچنین مطابق نقشه های پهنه بندی خشکسالی، شهرستان بانه بیشترین میزان درصد مساحت تحت تأثیر خشکسالی در کردستان را در این مدت براساس شاخص های ثبت شده، داشته است.

در گزارش این مرکز درصد مساحت تحت تأثیر خشکسالی در دوره یک ساله تا پایان تیرماه سال جاری در کردستان ۷۲ درصد بوده که از این میزان شهرستان های کامیاران و سقز با ۱۰۰ درصد، بانه ۹۹ درصد، مریوان ۹۵ درصد، سنندج ۹۳ درصد و سروآباد با ۸۶ درصد دارای بیشترین مساحت خشکسالی بوده اند.

همچنین براساس این گزارش بیشترین میزان مساحت خشکسالی بسیار شدید در این دوره به شهرستان بانه با ۶۷ درصد و خشکسالی شدید به کامیاران با ۶۸ درصد اختصاص دارد.

این میزان مساحت اما در دوره ده ساله تا پایان تیرماه با تغییراتی همراه شده به طوری که از مجموع ۷۴ درصدی کل مساحت تحت تأثیر خشکسالی در کردستان، شهرستان های کامیاران با ۱۰۰ درصد، قروه ۸۸ درصد، بیجار ۸۷ درصد، سنندج ۸۴ درصد، سروآباد ۸۰ درصد، دهگلان ۷۹ درصد، بانه ۷۲ درصد و مریوان با ۷۱ درصد بیشترین میزان مساحت خشکسالی را از آنِ خود کرده اند.

آن طور که گزارش مرکز ملی خشکسالی در این دوره نشان می دهد بیشترین میزان مساحت خشکسالی بسیار شدید به نام قروه با ۱۳ درصد و خشکسالی شدید برای کامیاران با ۴۶ درصد بوده است.

جدای از این گرچه نقشه های شاخص پهنه بندی خشکسالی در دوره های۱، ۳، ۶، ۹، ۱۰، ۱۲، ۲۴، ۳۶ و ۱۲۰ ماهه تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ نشان از پراکندگی خشکسالی در کردستان دارد اما همچنان بیشترین پهنه بندی خشکسالی برای شهرستان بانه به ثبت رسیده است.

مطابق این نقشه در دوره یک ماهه تا پایان تیرماه تنها بخش هایی از شهرستان قروه که شامل بخش چاردولی می شود، پهنه بندی خشکسالی بسیار شدید بوده که این میزان در دوره ۳ ماهه هم ادامه دارد و خشکسالی بسیار شدید به بخش چاردولی قروه اختصاص داشته و بعد از آن برای بخش هایی از بیجار، کامیاران، سنندج، بانه و سقز هم این روند رقم خورده است.

اما این میزان در دوره های ۶، ۹، ۱۰ و ۱۲ ماهه تغییر می کند و پهنه بندی خشکسالی بسیار شدید به شهرستان های بانه و سقز می رسد و در این بین شهرستان های کامیاران، سنندج، سروآباد و مریوان با خشکسالی شدید درگیرند.

در ادامه و در دوره ۲۴ ماهه هنوز شاخص پهنه بندی خشکسالی بسیار شدید برای شهرستان های بانه و سقز است اما این بار در خشکسالی شدید پای بخش هایی از شهرستان های قروه٬ کامیاران٬ بیجار و سنندج به میان می آید.

و اما در دوره های بعدی ورق بر می گردد و شاخص ها تغییر می کنند. بدین صورت که در دوره ۳۶ ماهه علاوه بر سقز و بانه که درگیر بیشترین میزان پهنه بندی خشکسالی بسیار شدید هستند نام سه شهرستان قروه٬ سنندج و کامیاران هم دیده می شود و برای خشکسالی شدید این بیجار و بخش هایی از سروآباد است که درگیر شده اند.

این تغییر شاخص در دوره ۱۲۰ ماهه بیشتر می شود و بار دیگر بخش هایی از شهرستان قروه را در کنار سقز و بیجار و سنندج به خشکسالی بسیار شدید وصل می کند و برای کامیاران و سروآباد هم خشکسالی شدید را می زند. /