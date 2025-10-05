بانه و سقز تابستان خشکی را پشت سر گذاشتند

به گزارش خبرنگار کردپرس، آخرین ماه تابستان در استان کردستان با ادامه روند خشکسالی گذشت به طوری که مطابق گزارش مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور میزان مساحت تحت تأثیر خشکسالی در دوره های یک و ده ساله و همین طور شاخص پهنه بندی خشکسالی در دوره های کوتاه تا بلند مدت تا پایان شهریور ماه سال جاری استان کردستان در وضعیت بحرانی به سر می برد. که در این میان شهرستان های بانه و سقز در دوره های کوتاه مدت و شهرستان های قروه و بیجار و کامیاران در بلند مدت دارای بیشترین میزان مساحت خشکسالی تا پایان شهریور ماه بوده اند.

براساس آمار این مرکز از مجموع ۷۲ درصدی میزان مساحت تحت تأثیر خشکسالی کردستان در دوره یک ساله تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴؛ شهرستان های کامیاران و سقز با ۱۰۰ درصد، بانه با ۹۹ درصد، مریوان ۹۶ درصد، سنندج ۹۳ درصد، سروآباد ۸۶ درصد و دیواندره با ۶۱ درصد دارای بیشترین میزان مساحت خشکسالی در استان بوده اند.

همچنین شهرستان های بانه و سقز در این دوره بیشترین میزان مساحت خشکسالی بسیار شدید و شهرستان کامیاران هم بیشترین مساحت خشکسالی شدید را داشته اند.

اما این روند در دوره ده ساله تغییر می کند و از مجموع ۷۷ درصدی مساحت تحت تأثیر خشکسالی تا پایان شهریور ماه سال جاری این شهرستان های کامیاران با ۱۰۰ درصد، بیجار با ۹۱ درصد، قروه با ۹۰ درصد، سنندج با ۸۶ درصد، دهگلان با ۸۲ درصد، سروآباد ۸۱ درصد، بانه و مریوان با ۷۳ درصد هستند که بیشترین میزان مساحت خشکسالی را از آنِ خود کرده اند.

همین طور در میزان مساحت تحت تأثیر خشکسالی بسیار شدید در دوره ده ساله این نام شهرستان قروه است که ثبت شده و برای خشکسالی شدید هم شهرستان کامیاران دیده می شود.

در کنار میزان درصد مساحت تحت تأثیر خشکسالی، نقشه های شاخص پهنه بندی خشکسالی هم وجود دارند. این پهنه بندی در دوره های ۱ ۳٬ ۶٬ ۹٬، ۱۲، ۲۴، ۳۶ و ۱۲۰ ماهه تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴، نشان از پراکندگی خشکسالی در کردستان براساس دوره های کوتاه مدت و بلند مدت دارد.

مطابق نقشه های شاخص پهنه بندی خشکسالی در دوره یک ماهه تا پایان شهریور ماه وضعیت به نسبت نرمال است و تنها در این دوره بخش هایی از شهرستان های قروه و دهگلان و مریوان و بانه و سقز و بیجار در کنار شهرستان های سنندج و کامیاران و سروآباد دارای خشکسالی خفیف هستند و در خشکسالی متوسط هم بخش هایی از شهرستان های قروه و دهگلان و کامیاران و سروآباد قرار دارند.

اما این روند در دوره سه ماهه تغییر می کند به طوری که در این دوره شاخص پهنه بندی خشکسالی بسیار شدید برای بخش هایی از شهرستان های قروه و بیجار و سروآباد و مریوان و سقز با دیواندره و کامیاران ثبت شده و خشکسالی شدید هم شامل شهرستان های سنندج و بانه و بخش هایی از شهرستان های قروه و دهگلان و کامیاران و سروآباد و بیجار و مریوان و سقز و دیواندره می رسد.

در دوره ۶ ماهه این بخش هایی از شهرستان های بانه و سقز و سروآباد هستند که در پهنه بندی خشکسالی بسیار شدید قرار گرفته اند و شهرستان کامیاران در کنار بخش هایی از بانه و سقز و سنندج و سروآباد و مریوان و بیجار درگیر خشکسالی شدید شده اند.

دوره ۹ ماهه این پهنه بندی هم برای خشکسالی بسیار شدید نام شهرستان های بانه و سقز را در کنار بخش هایی از مریوان و سروآباد و سنندج و کامیاران و مریوان و دیواندره را ثبت کرده و برای خشکسالی شدید هم بخش هایی از مریوان و سروآباد و دیواندره و بیجار و کامیاران و سنندج دیده می شوند.

این تغییر در دوره ۱۲ ماهه هم مشاهده می شود. در این دوره نقشه های شاخص پهنه بندی خشکسالی نشان می دهند شهرستان بانه در کنار بخش هایی از شهرستان های سقز و سنندج و دیواندره دارای بیشترین شاخص خشکسالی بسیار شدید بوده اند و شهرستان کامیاران به همراه بخش هایی از سنندج و سروآباد و مریوان و دیواندره و سقز با خشکسالی شدید درگیر هستند.

اما نقشه های شاخص پهنه بندی خشکسالی در دوره ۲۴ ماهه که دوره بلند مدت می شود، نشان می دهد که بخش هایی از سقز و بانه و دیواندره با خشکسالی بسیار شدید درگیر بوده اند و بخش هایی از سقز و بانه و مریوان و سنندج و کامیاران و بیجار و قروه خشکسالی شدید داشته اند.

همین روند در دوره ۳۶ ماهه به اینجا می رسد که بخش هایی از قروه و کامیاران و سنندج و سقز و بانه و بیجار با خشکسالی بسیار شدید و بخش هایی از قروه و کامیاران و سنندج و بیجار و سقز و بانه و سروآباد با خشکسالی شدید ثبت شده اند.

و در نهایت آنچه در نقشه های پهنه بندی خشکسالی در دوره ۱۲۰ ماهه دیده می شود این است که بخش هایی از قروه و بیجار و سنندج و سقز دارای خشکسالی بسیار شدید بوده و بخش هایی از قروه و بیجار و دهگلان و سنندج و کامیاران و سروآباد و سقز به خشکسالی شدید تن داده اند.

با این وصف آن طور که گزارش مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران هواشناسی نشان می دهد این است که در دوره های کوتاه مدت شهرستان های بانه و سقز و کامیاران از نظر خشکسالی وضعیت خوبی ندارند و در دوره های بلند مدت این شهرستان قروه و بیجار هستند که در معرض بحران قرار دارند. /