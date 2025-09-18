لبِ تشنه بانه و سقز  

به گزارش خبرنگار کردپرس، آمار مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور در دوره های یک و ده ساله تا پایان مرداد ماه سال جاری و همچنین نقشه های پهنه بندی خشکسالی نشان می دهند که شهرستان های بانه و سقز بیشترین میزان درصد مساحت تحت تأثیر خشکسالی در کردستان را در این مدت براساس شاخص های ثبت شده، داشته است.

در گزارش این مرکز مجموع درصد مساحت تحت تأثیر خشکسالی در دوره یک ساله تا پایان مرداد ماه سال جاری در کردستان ۷۷ درصد بوده که از این میزان شهرستان های کامیاران و سقز با ۱۰۰ درصد، بانه ۹۹ درصد، مریوان ۹۸ درصد، سنندج ۹۴ درصد، سروآباد با ۸۵ و دیواندره با ۸۰ درصد دارای بیشترین مساحت خشکسالی بوده اند.

همچنین براساس این گزارش بیشترین میزان مساحت خشکسالی بسیار شدید در این دوره به شهرستان بانه با ۷۵ درصد و خشکسالی شدید به کامیاران با ۷۲ درصد اختصاص دارد.

این میزان مساحت اما در دوره ده ساله تا پایان مرداد ماه با تغییراتی همراه شده به طوری که از مجموع ۷۵ درصدی کل مساحت تحت تأثیر خشکسالی در کردستان، شهرستان های کامیاران با ۱۰۰ درصد، قروه و بیجار با ۸۹ درصد، سنندج ۸۴ درصد، سروآباد و دهگلان ۸۱ درصد، بانه ۷۴ درصد و مریوان با ۷۲ درصد بیشترین میزان مساحت خشکسالی را از آنِ خود کرده اند.

آن طور که گزارش مرکز ملی خشکسالی در این دوره نشان می دهد بیشترین میزان مساحت خشکسالی بسیار شدید به نام قروه با ۱۵ درصد و خشکسالی شدید برای کامیاران با ۴۷ درصد بوده است و این یعنی در دوره بلند مدت وضعیت خشکسالی در شهرستان قروه همچنان بحرانی دیده می شود.

در کنار درصد مساحت خشکسالی، نقشه های شاخص پهنه بندی خشکسالی وجود دارند. این پهنه بندی در دوره های ۱ ۳٬ ۶٬ ۹٬، ۱۱، ۱۲، ۲۴، ۳۶ و ۱۲۰ ماهه تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴ نشان از پراکندگی خشکسالی در کردستان دارد و گرچه در دوره های کوتاه مدت وضعیت کل استان بحرانی است اما همچنان بیشترین پهنه بندی خشکسالی به شهرستان های بانه و سقز اختصاص دارد.

مطابق این نقشه ها در دوره یک ماهه تا پایان مرداد ماه تمام شهرستان های استان از نظر شاخص پهنه بندی در وضعیت خشکسالی بسیار شدید بوده اند.

این شاخص در دوره ۳ ماهه تغییر می کند و پهنه بندی خشکسالی بسیار شدید به شهرستان های بانه، سقز، قروه، مریوان، سروآباد، کامیاران و بخش هایی از بیجار می رسد و در این بین شهرستان های دهگلان، سنندج، دیواندره و بخش هایی از بیجار با خشکسالی شدید درگیرند.

در ادامه و در دوره ۶ ماهه این شاخص پهنه بندی خشکسالی بسیار شدید همچنان نام بانه را در خود دارد که در کنار آن بخش هایی از سقز و سروآباد هم قرار گرفته اند و خشکسالی شدید هم به نام بخش هایی از سقز، مریوان، دیواندره، سنندج و کامیاران زده شده است.

این شاخص پهنه بندی خشکسالی بسیار شدید در دوره ۹ ماهه هم از آنِ شهرستان بانه در کنار بخش هایی از سقز، سروآباد، سنندج، کامیاران، دیواندره و مریوان بوده و خشکسالی شدید هم به بخش هایی از سقز، دیواندره، مریوان، سروآباد، سنندج و کامیاران می رسد.

در دوره ۱۱ ماهه همچنان شهرستان بانه دارای شاخص پهنه بندی خشکسالی بسیار شدید است که بخش هایی از سقز، مریوان، دیواندره، سروآباد و سنندج هم در این ردیف قرار می گیرند و خشکسالی شدید شامل بخش هایی از سقز، دیواندره، مریوان، سروآباد، سنندج و کامیاران می شود.

این روند در دوره ۱۲ ماهه هم ادامه دارد و همچنان بخش هایی از شهرستان های بانه، سقز، دیواندره، مریوان، سروآباد و سنندج دارای شاخص پهنه بندی خشکسالی بسیار شدید هستند و برای خشکسالی شدید همین شهرستان ها در کنار بخش هایی از کامیاران قرار دارند.

از دوره ۲۴ ماهه که دوره های بلندمدت حساب می شوند روند پهنه بندی تغییر می کند. در این دوره میزان شاخص پهنه بندی خشکسالی بسیار شدید برای بخش هایی از شهرستان های سقز، بانه و دیواندره بوده و خشکسالی شدید هم مختص به شهرستان های کامیاران، بخش هایی از قروه (چاردولی)، سنندج، بیجار، سقز، بانه و دیواندره است.

این تغییر روند در دوره ۳۶ ماهه هم دیده می شود به طوری که میزان شاخص پهنه بندی خشکسالی بسیار شدید در این دوره برای بخش هایی از شهرستان های بانه، سقز، سنندج، کامیاران و قروه (چاردولی) است و در خشکسالی شدید پای بخش هایی از شهرستان های قروه٬ کامیاران٬ بیجار، سنندج، سروآباد، سفز و بانه به میان می آید.

تغییرات در دوره ۱۲۰ ماهه بیشتر می شود به طوری که این بار در خشکسالی بسیار شدید نام بخش هایی از شهرستان های قروه، بیجار، سقز و سنندج دیده می شود و بخش هایی از قروه، کامیاران، بیجار، سقز، سنندج، دهگلان و سروآباد هم در ردیف خشکسالی شدید جای گرفته اند.

با این وصف آن طور که گزارش مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران هواشناسی نشان می دهد این است که در دوره های کوتاه مدت شهرستان های بانه و سقز و کامیاران از نظر خشکسالی وضعیت خوبی ندارند و در دوره های بلند مدت این شهرستان قروه و بیجار هستند که در معرض بحران قرار دارند.