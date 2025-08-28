فراکسیون نسل نو: مردم کردستان برای حمایت از شاسوار عبدالواحد مقابل دادگاه حاضر شوند

به گزارش کردپرس روز چهارشنبه ۲۷ آگوست ۲۰۲۵ کوردەوان جمال، رئیس فراکسیون «نسل نو» در پارلمان کردستان، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که فردا صبح، ساعت ۹:۰۰، شاسوار عبدالواحد، رئیس این جنبش، در شهر سلیمانیه مقابل دادگاه حاضر خواهد شد و محاکمه خواهد شد.

کوردەوان جمال از مردم خواست در زمان دادگاه به عنوان حمایت از شاسوار عبدالواحد مقابل دادگاه سلیمانیه حاضر شوند و از او پشتیبانی کنند.

رئیس فراکسیون «نسل نو» در پارلمان کردستان همچنین اشاره کرد: «دستگیری کاک شاسوار، موجب نگرانی و دغدغه مردم شده است. در همان حال اگر هر حکمی از دادگاه صادر شود، ما به آن پایبند خواهیم بود.»

شاسوار عبدالواحد، روز ۱۲ این ماه، ساعت ۱۰ شب، با دستور دادگاه دستگیر شد و قرار بود روز ۲۱ آگوست مقابل دادگاه حاضر شود، اما نشست دادگاه به روز ۲۸ این ماه موکول شد.

فراکسیون «نسل نو» در زمان دستگیری شاسوار عبدالواحد اعلام کرده بود که این حکم «سیاسی» است و ارتباطی با اقدامات قانونی او ندارد، بلکه به دلیل فراخوان شاسوار عبدالواحد برای برگزاری اعتراض و خیزش مردمی بوده است.

دکتر مونا یاقو، رئیس سازمان مستقل حقوق بشر، یک روز پس از دستگیری شاسوار از زندان، از دیدار با رئیس فراکسیون «نسل نو» خبر داد و اعلام کرد که شاسوار عبدالواحد تأکید کرده است که دستگیری او بر اساس «دادخواست قانونی» انجام شده است.