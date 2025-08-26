به گزارش کردپرس، این تعداد واحد مسکن روستایی با ۱۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال هزینهکرد و آورده مردمی به بهرهبرداری رسیده است.
از دیگر پروژههای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی برای هفته دولت امسال میتوان به افتتاح ۱۲۳ پروژه طرح هادی و آسفالت معابر روستایی، واگذاری ۷۰۰ قطعه زمین روستایی، کلنگزنی ۷۴۰ واحد مسکن روستایی، اعطای سه هزار جلد سند روستایی و شهری، واگذاری زمین به صورت رایگان برای ۵۸۴ واحد و افتتاح ۵۰ واحد از پروژههای نهضت ملی مسکن شهری اشاره کرد.
افتتاح پروژه گازرسانی به روستاهای مرزی در ارومیه
عبدالکریم حسینزاده معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم همچنین امروز در پروژه گازرسانی به ۲۰ روستای مرزی شهرستان ارومیه را به صورت نمادین در روستای ممکان شرکت و آن را افتتاح کرد.
معاون رئیسجمهور این آیینرا گامی مهم در جهت عدالت اجتماعی و توسعه پایدار مناطق مرزی دانسته و گفت: دولت مردمی اهتمام ویژهای به خدمترسانی به مناطق کمتر برخوردار دارد و گازرسانی به این روستاها میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، جلوگیری از مهاجرت و افزایش رفاه عمومی شود.
حسینزاده با بیان اینکه مسائل و مشکلات شهرهای آذربایجانغربی در پیمایش های میدانی بررسی میشود، افزود: توسعه شاخص های زیرساختی اعم از آب، برق، گاز و آموزشی برای بهره مندی بیشتر شهروندان در دستورکار قرار دارد.
برای این پروژه گازرسانی حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
