اوزگور اوزل: همه احزاب ترکیه باید با هم برای حل مسئله کرد تصمیم بگیرند

به گزارش کردپرس، شصت و دومین آیین کشوری و سی و ششمین برنامه بینالمللی گرامیداشت حاجی بکتاش ولی (یکی از شخصیت های برجسته علویان ترکیه) و رویدادهای فرهنگی-هنری مرتبط با علوی های ترکیه، از روز گذشته در شهرستان حاجیبکتاش در استان نوشهر آغاز شد. در این مراسم، اعضا و نمایندگان دم پارتی با ریاست تونجر بکرخان، همچنین اوزگور اوزل رییس حزب جمهوریخواه خلق و جمعی از سیاستمداران حضور به هم رساندند.
اوزگور اوزل در سخنرانی خود با اشاره به مسائل حلنشده علویها گفت: «حل مسئله علویان بارها وعده داده شده، گاهی به تعویق افتاده و علوی ها نیز حتی در ساحت سیاسی ترکیه بازیچه شدهاند. اما مسئله علویان نیز همچنان روی میز جامعه است و نیازمند راهحل مانده است.»
او با اشاره به شرکت در جلسات کمیسیون حل مسئله کرد افزود: «با توجه به تجربههای گذشته، برخی میپرسند چرا در کمیسیونی که احزاب حاکم هم حضور دارند، ما نیز شرکت میکنیم. اما باید روشن بگویم: مجلس متعلق به یک حزب نیست، متعلق به همه مردم است.»
اوزل با تأکید بر اینکه صلح و راهحل از دل مردم و ایمان آنها به برادری بیرون خواهد آمد، گفت: «به همین دلیل بهعنوان حزبی که به اراده ملت و دموکراسی باور دارد، در کمیسیون حضور داریم تا سازندهترین نقش را ایفا کنیم.»
او همچنین توضیح داد که حزبش هفته گذشته بستهای شامل ۲۹ محور دموکراتیک به کمیسیون ارائه داده است: «این بسته هم به حل مسئله کرد کمک میکند و هم به رفع مسئله دیرینه علویها. ادعا نمیکنیم که همه مسائل را یکباره حل میکند، اما دارای چارچوب قابل تاملی است. در کنار آن، باید به صدای انجمنها، نهادهای مدنی و مردم گوش داد تا فرایندی بهدور از منافع حزبی و بر اساس صلح، برابری و برادری پیش برود.»
